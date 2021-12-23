元宇宙題材正夯，VR/AR裝置也被視為通往元宇宙的重要終端，VR(虛擬實境)裝置目前的發展較為市場所熟知、也較為成熟，反倒是AR(擴增實境)因為發展的條件較為複雜，故較VR走的慢，另一重點就是，就是因為今年半導體缺貨嚴重，也是直接影響未來2~3個季度的AR硬體出貨的節奏，AR眼鏡最快有機會在2023年迎來反轉，進入高速成長，當然，蘋果的產品推出，將可加快整體產業發展。

目前市面的VR/AR智慧眼鏡品牌眾多，除台灣宏達電(2498)的VIVE系列外，包括Google、meta、微軟，還有大陸品牌小米、OPPO、Pico等，市場也引頸期盼蘋果傳出會在2022年推出AR眼鏡，屆時將可望催熱整體產業發展。

綜觀AR產業的發展離不開一個良好的生態環境，離不開終端設備、網路以及內容這三大要素，產業分析師也就AR發展的終端、硬體、產業等三面向進行分析。

分析師點出，首先，就AR終端來說，分為商用(2B)和一般消費市場(2C)，AR的2B頭戴顯示器商用產品售價高但銷量低，未來必須有吸睛的應用，就可打開一個新的增長空間。至於2C的消費眼鏡市場，目前尚未推出重磅級的市場產品。另外，還有就是AR的2C手機軟體，因移動AR針對的是大眾消費市場，目前最流行的兩個AR應用，分別為AR遊戲和AR社交。

再者，硬體方面，AR實現需要用到的技術包括電腦視覺、虛實融合、人機交互，顯示輸出是增強現實技術的基礎。光學技術上，光波導AR領域的技術發展前景明確，光波導形態趨近日常眼鏡，且通過增大眼動範圍，更容易適合不同臉型用戶。顯示器上，矽基OLED(OLEDoS)目前為AR主流的顯示技術，處於實質規模量產的階段， 矽基OLED可顯著改善LCOS在對比度、功耗與回應時間等方面的性能表現，另外，業界也看好MicroLED將成為下一代顯示技術。最後，在產業發展上，AR由於具有了極強的移動性，應用場景相較於 VR更加的豐富。中期來看，AR主要的應用領域將為工業領域或垂直行業的定制化應用。長期來看，泛娛樂、個人生活助手類應用未來的空間巨大、目前AR和VR的關係就相當是現今的智慧手機與PC的關係。

目前AR產業仍處於靜待爆發的階段，主要發展AR的國際一線大廠持續面臨全球半導體緊張的考驗，特別是顯示器驅動IC短缺，預計供應短缺將直接影響未來2~3個季度的硬體出貨節奏，綜合以上因素，預計AR眼鏡將在2023年迎來反轉，機構也預估，2021~2023年出貨量複合年成長為52%。