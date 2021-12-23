美國總統拜登周三在與美國官員和聯邦快遞等民間企業開會前表示，美國解決供應鏈之亂的行動，已經成功免除了一場聖誕節前的危機。

這場大流行病引起的人力和需求問題導致消費品和關鍵零組件供應緊缺、價格高漲，促使拜登在6月成立工作小組以解決相關問題。

在推動港口全天候運作、推出新的運輸規定，並獲得沃爾瑪和Target等大型零售商的協助後，白宮宣布在解決供應鏈問題上已取得重大進展。

拜登周三表示：「幾乎篤定的危機沒有發生，包裹正在移動、禮物正在運送中、貨架上不是空的。超市和藥妝店的貨架已經達到九成滿，交貨速度也比疫前更快」。

白宮表示，加快通過南加州各港口的貨物量創下新高，運送貨櫃的等待時間已減少一半。

聯邦快遞執行長史密斯（Fred Smith）則表示，供應鏈問題「還未完全解決」，但「大部分的聖誕老人產品將交到消費者手上」。他並表示，因物流業解決了人力短缺問題，通膨壓力應該會緩解，「我們認為這個旺季仍會有很好的表現」。

美國農業部、商務部、勞工部和交通部部長，以及國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）、美國港口特使（U.S. Port Envoy）波卡利（John Porcari），還有服飾零售商Gap、堪薩斯州貨運公司Yellow Corp與美國港務局協會的執行長，都出席了周三的白宮會議。

白宮周三並表示，與上個月達到的峰值相比，平均燃油價格已經下跌12美分，跌至每加侖3.30美元，但拜登總統認為這個價格仍然太高，尤其是考慮到我們正在走出這個百年一遇的大流行病。