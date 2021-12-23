國家通訊傳播委員會(NCC)為鼓勵5G電信業者發展創新垂直應用服務，與電信業者協力，辦理「5G躍台灣、飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動，推展各產業加值創新和服務轉型合作推動，三大業者中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)今日也在現場大秀多樣5G應用場域，目前全台5G基地台已建設達25843座，大幅超越年底覆蓋率50%的目標。

NCC主委陳耀祥表示，網路建設就如同高速公路建設一般，唯有將網路基礎建設建置完善，才能帶動產業發展；5G網路服務更是如此，其所帶來的創新應用，與民眾食衣住行育樂是息息相關，期待未來不論是在文化、製造、教育等多元領域可以有更多的5G應用服務。除此之外，透過5G前瞻計畫2.0，讓NCC、業者及相關部會與機構，有更多合作機會，例如國家兩廳院、國家衛生研究院、長庚養生村等，在公私協力合作下，一起為台灣5G產業發展共同努力。

NCC指出，截至11月底全國已建設25843座5G基地台，電波人口涵蓋率達87%，進度大幅超出原規劃之110年涵蓋率50%之階段目標。NCC未來將持續公私協力，縮短5G城鄉數位落差，布建交通樞紐及公共場所的5G網路建設，並儘早完備台灣優質的行動寬頻網路，以促進產業數位轉型，提升我國整體數位競爭力。

另外，今日在現場展示區裡，展示許多5G創新應用，例如中華電(2412)將5G網路結合文化娛樂項目，提供民眾在現場體驗5G網路基礎下，虛擬實境的AR、VR互動科技服務技術。遠傳(4904)則以遠距偏鄉醫療為主題，展示垂直場域醫療專網，為偏鄉醫療資源不足問題提供解決方案。台灣大(3045)於現場展示全國第一台透過5G網路運行的智慧自駕車，讓民眾了解如何應用5G網路特性使自駕車能及時應變路況，提供更平穩、安全的駕駛體驗。