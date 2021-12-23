日本桌球天后福原愛今年3月被拍到在橫濱與外型神似職棒名將大谷翔平的高帥男A某約會過夜，隨即爆出男方跟她都是已婚身分，福原愛婚變消息瞬間炸開了鍋，兩人分別在7月、11月初恢復單身，如今福原愛與A先生重新見面並交往，還傳出不排斥再婚，不料男方前妻卻淚訴離婚是因為福原愛「知三當三」，讓一直非常力挺她的大陸網友也不禁轉變態度，甚至怒喊應當封殺。

福原愛在今年3月被拍到疑似搞不倫後，於7月跟江宏傑正式離婚，恢復單身5個月的現在，被《女性SEVEN》目擊在公園跟新歡甜蜜聊天，一看男方竟是當初跟她在橫濱約會的A男，親近友人也吐露福原愛是有新戀情，男方則是在11月已經離婚恢復單身，隨即跟福原愛重新聯絡，見面並認真討論後，在11月下旬開始交往，目前是半同居狀態，有再婚的打算。

福原愛爆與新歡是不倫戀，連大陸網友都挺不下去，喊話封殺。(取材自福原愛微博)

不料新戀情曝光後，《週刊文春》隨即爆料福原愛跟A先生在恢復單身前根本沒有斷開聯繫，知情人士更是直言這明顯在說謊，A男卻堅持自己沒有婚內出軌，而他的前妻接受訪問，淚吐福原愛就是他們離婚的原因，至於對福原愛跟A男的關係是否知情，則哀怨說出：「不是在一起了嗎？」。

而原本從福原愛離婚後就一路相挺的大陸網友，原本聽聞她有新戀情，還是一片祝福聲，但在聽到A男前妻的說法後，加上「蕾宏之戰」新聞延燒，風向明顯變化了，眾多網友湧進福原愛的微博質問她是不是真的出軌？從支持轉為批評，痛批：「感覺大家對福原愛的濾鏡還挺大的，出軌這事不論男女都很噁心好吧」、「這不就是婚內雙雙出軌嗎？」、「知三當三誰來可憐那男的妻子」，甚至說出：「出軌藝人就該封殺」。