各投資機構近期紛紛發布2022年投資展望，TAROBO大拇哥投顧23日表示，在股債資產價格大幅勁揚後，市場成長力道依舊強勁，2022年投資布局最看好日股，另新興市場則具有補漲行情。

在固定收益部份，TAROBO大拇哥投顧指出，由於利率上揚、美債不具成長力道，因此，較看好新興債、浮動利率信用債。

2022全球投資機會，大拇哥投顧分析，全球資金將持續追逐收益，市場機會將出現分化。隨美元實質利率上揚，以成長股為主的美股表現或將落後，由於日股股東權益報酬持續改善，加上新任內閣之55.7兆日圓財政刺激，有望帶動其表現；另歐洲央行不急著QE退場和升息，歐股同樣將受惠於歐盟的復甦基金對綠能投資之刺激。至於陸股的部份，儘管對於中國經濟前景看法相對保守，但是對於其中仍有不錯的產業及標的，因此，擇股則是獲利關鍵因素。

大拇哥投顧建議投資人要特別留意，隨著通膨預期升溫，全球政策利率將逐步正常化，投資人宜審慎思考，若有機會要趁債市逢高時，是減倉低報酬債券部位之時機。而隨美元實質利率上揚，新興市場疫苗接種進度將趕上，經濟成長力道或將帶動其表現。

2022年投資的總體資產配置，大拇哥投顧對股債匯市給三大建議：一、股市尋找成長Alpha：市場動盪之際，以防禦型類股、體質較佳且流動型較好的大型股表現可望持穩，為資產配置優先選擇，關鍵就在其價值導向；資金成本上揚、變種病毒疊加通膨的不確定性，高估值卻缺乏實際現金流的成長股則應避開。

短期來看，必需消費類股將優於可選消費類股；長期看好半導體、新能源、關鍵原物料、物聯網…等皆為不可忽視之產業；除需注意相關科技監管進展外，價值位高檔之際，應於估值的修正中做適當避險，股票市場整體不再同步向上，個股的選擇在定價力競爭力上更加重要。

二、債市：美債將因利率上揚而較不具成長力，新興市場債反倒將受惠於利差及即將追趕而上之經濟成長；信用債中則以浮動利率的槓桿貸款較能在經濟成長的大環境下脫穎而出。

三、貨幣則以實質利率將上揚之美元為首，新興市場貨幣則可能因美元走勢而承壓；原物料則也將受惠於全球復甦。