中國工程師學會、中國電機工程學會及中國機械工程學會高雄市分會110年聯合年會，23日假中油公司宏南宿舍訓練教室舉行，此次的主題是「危機與轉機」，並由煉製事業部副執行長辛繼勤報告「危機與轉機話中油煉製策略的擬定」。

中油煉製事業部執行長徐漢23日以主人身分，歡迎大家來到美麗、寧靜且擁有文化底蘊的宏南宿舍旁，參加一場嚴肅、莊嚴的年會。此次年會的主題是「危機與轉機」！其實，中油建廠70年，雖經歷數次的危機，都能化危機為轉機，並順利地通過各種溝溝坎坎。

辛繼勤就中油「危機與轉機」的經驗報告說，就拿109年3月9日國際油價大崩盤，造成中油公司煉油廠廠嚴重虧損，因中油公司最主要的業務就是「煉油」，供應國內消費者各類成本油。當時公司經營階層要求，成立跨事業部應變組織；運作迄今，團隊的思維就是積極將「危機」兌變為「轉機」。

辛繼勤強調，中油公司透過市場分析、活槽及通過活化、提升品質、進料改善及外銷策略的調整等，順利走出109年3月的油價大崩盤時期。經過多年的運轉，證明跨事業部的設立，確是「危機兌變為轉機」的鑰匙，遂一直延續運作至今。

中國工程師學會、中國電機工程學會、中國機械工程學會成立至今，均已歷經數十寒暑，會員遍布海內外，分別來自產業界、學術界、研究機構與政府機關各領域專業人士，相當具規模。

這些年來工程師學會致力於辦理研討會、訓練、出版刊物、產學合作進行技術交流和經驗分享，不斷培育人才、也協助專業人員創造更高的附加價值，在面臨日新月異和多變的環境時，可以應用工程與發展創新科技，發揮社會影響力，提升國家整體競爭力。