台中市「智慧能源管理系統併網建構低碳生活城市」示範計畫今（23）日正式啟用，此案由台中市政府提供合適的公有用地，親家能源無償提供能源管理系統及儲能設備，以虛擬電廠的儲能概念，進行節能減碳示範計畫。第一階段選定七期市府惠新停車場及市政大樓惠中樓，以國際知名的特斯拉（Tesla）儲能設備，作為台中市第一個小型微電網的示範案例。

此示範案以智慧能源管理系統為主要設備，執行內容結合工研院綠能所，藉由儲能系統「削峰填谷」的移峰示範，宣導儲能系統在擴大再生能源併網的應用，凝聚市民關注能源管理及儲能議題，以行動達到「2023、無煤台中」的低碳生活城市目標。

今日的啟用典禮，由台中市長盧秀燕與親家能源董事長張鈞豪主持，交通局長葉昭甫陪同出席，市議員、機關首長、多位地方里長及台電公司均到場觀禮，預祝示範計畫圓滿進行。 親家能源為台中知名建商親家集團的相關企業，為電力輔助服務市場的全方位整合服務商，與台灣儲能案場經驗最豐富的工研院綠能所合作儲能系統技術轉移，並於2020年共同合作參與台電公司調頻輔助標案，成為合格廠商之一。

盧秀燕表示，儲能系統為未來最佳的電力輔助服務裝置，可降低台中火力發電廠尖峰負載量，及降低24小時基載量，並緩衝再生能源發電間歇性及不可預測的供電，對電網造成的衝擊。

為解決火力發電廠以燃煤、燃油、燃氣發電機作為基載容量，所造成的空氣污染議題，計畫推動以儲能系統設置虛擬電廠的概念，優化電力能源利用效率，並透過虛擬電廠的運轉，降低使用燃煤發電，進而提升空氣品質。相關儲能系統在國外應用成功的實例很多，Tesla於2017年在澳大利亞南部建置100MW／129MWh鋰電池儲能電廠。

據了解，當年一個距離超過1000公里的燃煤發電廠，不預期發生跳機，電網瞬間損失560MW電量，儲能電廠則在140毫秒內向澳洲國家電網輸送了100MW電力，即時填補電網的缺口，使得電網不至於跳開。

美國加州也於2017年逐步取消新建應付尖峰負載的燃氣電廠，改以儲能系統因應尖峰用電需求，規劃在Manatee打造大型太陽能與儲能廠，儲電容量高達409MW／990MWh，為目前全球發布最大規模的儲能電廠。

親家能源董事長張鈞豪表示，今年的513大停電事件，凸顯我國電網的脆弱性。而在再生能源發電占比提高後，根據國外經驗，跳電、停電的頻率只會增加，不會減少。因此，當務之急需加快建置智慧電網的腳步，透過分散式電源的架構設計與虛擬電廠的建置，來分散供電風險，並透過數位化AI技術進行電力系統體檢，找出系統盲點，來強化我國電網的韌性與穩定，進而達到最佳電力管理與供電穩定。

張鈞豪進一步表示，近年來政府因應國際使用綠電之產業趨勢，制定政策以提升太陽能、風力、垃圾發電等再生能源之發電占比，替台灣產業規劃相關之綠電憑證。親家集團則將眼光看得更遠，著眼RE100零碳議題的可持續發展性，從ESG出發，秉持「環境保護」、「能源永續」及「企業社會責任」等三大信念，在ESG浪潮未起的2017年，即著手佈局新能源事業版圖。

張鈞豪強調，台灣未來的能源政策中，綠電已是重中之重，但是綠電有著天生的特性，需要足夠的儲能服務來輔佐，使綠電能完美的相容於既有的電網架構中，因此他藉著進修台大復旦EMBA的同時，參訪電網級儲能電廠及其他再生能源案場，由理論、技術、設備到實場驗證，藉以評估台灣推動再生能源政策所需的硬體設備及軟體服務市場；隔年更積極地投入研發，組織人力成立親家能源，專注發展新能源事業，「期望親家能源在2035年成為RE100的會員。」

交通局長葉昭甫指出，台中市一直以推動低碳城市發展為政策目標，電動車數量成長速度十分驚人，市府在電動車電費上的支出也逐年成長。此示範計畫應用儲能系統能量轉移的功能，將離峰電力轉至尖峰使用，除樽節電費外，同時降低電動車充電在尖峰時，對於電網的衝擊。