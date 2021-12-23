關山親水公園曾是台東最熱門觀光景點，台東縣府爭取經費改善周邊設施，預計明年完工展露新風貌。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

關山親水公園曾是台東最熱門觀光景點，台東縣府爭取經費改善周邊設施，預計明年完工展露新風貌。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

關山親水公園曾是台東最熱門觀光景點，長年因用地問題開發受限，導致遊客遞減，台東縣府及關山鎮公所取得用地開發許可並完成地目變更後，今爭取花東基金2千萬元經費，23日辦理「關山小鎮周邊旅遊環境改善工程」動工典禮，預計明年中旬完工啟用，展現新風貌。

曾在1年內吸引百萬遊客，近年遊客數卻逐漸下滑的台東關山親水公園設立於1996年，總面積達34公頃，是國內首座利用空汙基金設立的環保公園，以全國第1條專用環鎮自行車道聞名，早期是縱谷地區重要遊憩景點。

台東縣長饒慶鈴表示，「歡迎更多旅客來關山小鎮慢玩、慢走、慢遊」，關山親水公園不僅是全國首座環保親水公園，也是縣內第1座以自然淨化方式規畫實作的人工濕地，是關山重要的觀光資產；然而日前受限土地法規，以致長期無法申請經費修繕設施和開發，營運受影響且遊客銳減，縣府協助取得開發許可，並爭取經費更新公園內老舊設施。

環境改善工程要拆除噴水池、地板更新、增加夜間照明設備等，並重新打造入口意象，另將補強環鎮自行車道周邊施作邊坡穩定、修繕安全護欄等，以符合安全規範，將提供民眾安全友善旅遊環境，並替關山鎮再造觀光新亮點，當地民眾盼恢復往年榮景。

關山鎮長戴文達說，希望逐年改善加強周邊遊憩環境，未來的關山親水公園將結合最美星空、漂鳥197藝術作品、戲水攀樹體驗等亮點特色，成為豐富的露營及休閒場域，以親子友善、共融互動、濕地生態及環境教育為主題，發展成具多元功能目的的深度休閒遊憩據點，進而提升關山整體景觀及旅遊品質。