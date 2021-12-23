針對民進黨修正《地制法》，趕在2022大選前強推竹竹改制升格，國民黨祕書長黃健庭今天特別走訪竹苗地區，聽取地方意見。黃健庭表示，縣市合併升格需完整配套及縝密籌備，尤其要有合理的財政收支劃分，並應經地方充分討論，取得共識，才是有實質意義的民主升格，呼籲民進黨與在野溝通，尊重地方民意，勿再一意孤行。

大新竹合併升格引發爭論，為此，國民黨祕書長黃健庭上午拜訪苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、苗栗縣議長鍾東錦、新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮等人，雙方就竹竹升格議題交換意見。

楊文科表示，台灣過去縣市合併升格的經驗，都需經過「溝通協調、凝聚民意」的過程，再「由下而上」，經議會通過、送行政院核定，且適用數年「準直轄市」的過渡，才升格為直轄市，獨獨竹竹合併是「由上而下」，不先凝聚共識就進行，這種因人設事，強迫竹竹合併升格的方式，令人無法接受。

楊文科質疑，為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式？難道新竹縣市民眾是二等公民？他指出，自民進黨拋出竹竹合併議題後，3個多月來新竹市從未與新竹縣溝通，縣府舉辦座談會邀請新竹市長林智堅參加也缺席，難道國土規劃、縣市合併的大事，都不用溝通討論？一切都是一人一黨說了算？

黃健庭呼應楊文科的看法，強調升格合併應循序漸進、由下而上，要先讓地方政府及議會提案表達意見，在地方舉辦公聽會、說明會，讓更多的民意參與，需完整配套及縝密籌備，尤其要有合理的財政收支劃分、完整的國土規劃，才是具實質意義的民主升格。

此外，徐耀昌提到，民進黨在此時提出竹竹改制升格，且把相鄰的苗栗縣排除在外，就只有「機關算盡」四字可以形容，反對為「一黨一人之私」而合併改制，這必須需經過地方議會充分討論的民主程序。

許修睿則說，竹科所屬園區包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區等，但竹竹合併升格卻把苗栗排除在外，等於把大竹科切成小竹科，根本與協助竹科發展的說法背道而馳。

楊文科、徐耀昌、許修睿皆高度認同黨主席朱立倫提出的2026年為目標建立「竹竹苗科技都」的主張。對於蔡英文總統不顧民主程序，下令要求盡速通過《地制法》修正，黃健庭呼籲，蔡英文不要一意孤行，應與在野溝通，尊重地方民意，否則將坐實外界所譏，修《地制法》宛如邁向「帝制」獨裁。