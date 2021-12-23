蔡英文總統出席「內政部警政署署務會報」(總統府提供)

蔡英文總統出席「內政部警政署署務會報」(總統府提供)

新年將至，蔡英文總統今天出席內政部警政署署務會報，提出新的一年的三項期許：「落實執法，堅守治安」、「調整策略，精進作為」以及「協助守住疫情防線，守護台灣」。她也要求警政署持續強化警用設備、優化執勤環境，並盤點實務上的需求，「無論修法或資源提供，政府一定會給予最及時的支持跟協助」。

蔡英文抵達後，先聽取「精進員警執勤安全方案」簡報，包括模擬訓練靶場、新式鋼質警棍及拋射式電擊器等介紹，並觀看示範操演及影片。隨後致詞表示，上週六的公投剛結束，這次公投可以順利舉辦，除了要感謝選務人員的辛勞，警察同仁在維安上也付出了許多心力，她感謝所有警察同仁的付出。

她說，這一年來，無論在公投維安、治安、交通，或是防疫、防堵非洲豬瘟、五倍券的推動上，業務都十分繁忙，「大家辛苦了」。尤其在防疫上，她要特別點出並感謝警察同仁的貢獻。包括邊境檢疫、疫情調查及破除假訊息等勤務，每一項都攸關疫情的防堵。今年，台灣能夠走過嚴峻的疫情考驗，全體警察實在功不可沒。

蔡英文表示，正因為警察很辛苦，政府更要做大家最堅強的後盾。這幾年，政府強化現職及退休同仁的醫療照護，也興建警消社會住宅。為了鼓勵績優人員，政府改善了地方警察機關的職位結構，讓陞遷管道更暢通。政府也努力充實執勤的裝備設施，來保障第一線員警的安全。她要求警政署持續強化警用設備、優化執勤環境，讓同仁們更能夠安心地守護社會的安全。

新的一年即將來到，她提出三項期許，希望所有警察同仁一起持續努力，第一是「落實執法，堅守治安」。近年，政府完成了多項修法工作，像是加重妨礙公務罪責、提高非制式槍枝刑度，來減少員警執勤時遭受襲擊的風險；還有透過立法，把跟蹤騷擾行為犯罪化，並且引進預防性羈押制度。她希望大家能夠落實後續執法工作，回應民眾對治安維護的期待。

第二項是持續調整策略，精進作為。她指出，「犯罪零容忍」是政府一貫的立場，不論是掃黑、緝毒或遏止詐欺等打擊犯罪作為，大家必須持續依據治安情勢，調整各項策略，才能夠因應精進。她請警政署盤點實務上的需求，無論修法或資源提供，政府一定會給予最及時的支持跟協助。

第三是協助守住疫情防線，守護台灣。警察同仁是防疫國家隊的重要成員，她提醒大家，面對疫情，絕對不能鬆懈，政府會持續提供勤務所需的防疫物資，也希望大家一起努力，讓台灣繼續守住疫情的防線。新的一年，台灣依然面對疫情跟治安的各項挑戰，「我們繼續加油」，一起克服挑戰。