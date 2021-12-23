1名男網友日前不慎將女友的「小被被」撕破，從小學習散打與拳擊的女友一氣之下竟朝他動粗，讓他當場被打斷4根肋骨、身上多處瘀青，事後PO文痛訴遭女友暴力對待已非首次，但他的親友都說「怎麼可能你一個快180的打不過不到160的」，讓他很無奈；其他網友則紛紛勸他快分手。

該名男網友在臉書「靠北女友my girl」發文表示，他日前與女友嬉鬧時不小心將女友的「小被被」撕破約10公分以內，他雖然趕緊道歉並幫忙縫回去，但女友仍不原諒他，而女友6歲開始學散打拳擊、身手了得，他竟被女友爆打致肋骨斷了4根，身體也多處瘀青。

1名男網友日前不慎將女友的「小被被」撕破，從小學習散打與拳擊的女友一氣之下竟朝他動粗，他當場被打斷4根肋骨、身上多處瘀青。（翻攝自臉書「靠北女友my girl」）

該男網友說，這並不是女友第1次揍他，「但這次是最嚴重往死裡揍」，他曾向親友求助，親友們都回應「怎麼可能你一個快180的打不過不到160的」，讓他很無奈，他說此次女友打他身體外還想想要打頭部，他出於自衛反手，卻更激怒女友再遭爆打，他對此發文詢問網友「我想知道是我求助的人不對，還是這種事情真的沒那麼嚴重」。

其他網友留言說，「建議板主先去買意外+人身險，順便保醫療保險」、「還能在這裡寫劇本下手就不算重了」、「不是只有男人會施暴，女人也會，趕緊分手吧，真的愛你的話根本不可能會真的打你打成這樣，有夠傻眼」、「專業選手真的不同，別以為160打180不行，我看過155的女跆拳好手把男188的鼻樑踢斷」。