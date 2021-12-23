男歌手王力宏和前妻李靚蕾連日隔空對決，在王力宏20日道歉後原以為告一段落，豈料，又牽連出其他支線，不少藝人也受牽連；李靚蕾今（23）日再發聲明，解釋自己為何發毀滅式長文揭露王力宏真面目，也向無辜被波及的人道歉，喊話：「紛紛擾擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活」。

李靚蕾8年前和音樂才子王力宏結婚，婚後兩人生下2女1子，原本給人幸福家庭印象，本月卻全面翻盤，李靚蕾17日深夜拋出千字文批評王力宏婚前婚後男女關係混亂，更指男方有多名砲友，前公公王大中親自上陣發信控訴李靚蕾帶球逼孕，李靚蕾仍不改猛烈砲火，強調是王力宏自己婚前說希望有孩子，兩人才不採取安全措施，更逼王家需在24小時內道歉，否則提告。

未料，1天過去，王力宏和所屬公司沒有任何回應，再隔1日，王力宏才發道歉信稱：「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任」，疑似道歉相當的不情不願，更向「爸爸媽媽靚蕾孩子們」致歉，將李靚蕾列在第三位，並宣布將過戶豪宅給前妻，而這番道歉李靚蕾明顯不滿意，表示：「即使到了今天無論公開或私下，我都還是沒有得到一句真誠的道歉」，但她決定放下，也強調不會接受房產，未來只想和孩子們過平靜生活。

李靚蕾的毀滅式長文揭穿王力宏完美男人形象，之後又三度在IG發文，都引起網友熱烈討論，讓外界從文中抽絲剝繭，發現有多名藝人都和王力宏關係不單純；而今日稍早李靚蕾再發聲明，強調要為連日燃燒的紛紛擾擾劃下句點，回歸平靜生活，其中更解釋17日為何會發出那篇近5千字長文真正意義。

在王力宏真面目隨著李靚蕾那篇毀滅式長文被揭穿後，網友對於李靚蕾態度很兩極，尤其有一票網友不懂李靚蕾為何不私下解決，她對此也無奈回應，「如果有別的方式，沒有人會願意選擇這樣的方式」；李靚蕾提到，私下已經嘗試所有能用的方法，但始終沒得到一句真誠的道歉，最後才會做出公開發文的決定。

另外，李靚蕾也對於無辜被牽扯進來她和王力宏婚變一事的人道歉，指出「無論是誰都已經為此事付出了很多的代價」，所以希望一切回歸平靜，各自安好，最後真心地表示，「這件事情希望到這裡就告一段落」，也盼累積的傷痛隨著時間，成為自己希望看到的改變。

李靚蕾發文全文：

希望這封信，能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活。

有些網友質疑：「為什麼不私下解決，要對三個孩子的爸爸這麼狠？」─如果有別的方式，沒有人會願意選擇這樣的方式。其實要不是我有三個孩子，面對這樣令人無助又心碎的事情，真的很難活著走到今天。私下我嘗試了所有能想到的辦法，即使到了今天無論公開或私下，我都還是沒有得到一句真誠的道歉，所有問題很遺憾的還是依然被歸咎於我的問題，但沒關係因為也許真的需要時間的沈澱。「道歉很重要嗎？為什麼要為了道歉而讓事情演變到今天的這個地步？」是的，道歉很重要，因為人如果沒有辦法承認自己的錯誤，一直把自己的錯誤歸咎於他人，就不會願意悔改，也不會願意改正。我對他沒有絲毫的怨恨，只有祝福。我做的一切都是為了讓我們的孩子能有身心健康的父親和健全的成長環境。所以請不要再拿孩子來對我情緒勒索和道德綁架了。

孩子需要的不是完美的父母，孩子需要的是誠實可信賴且遇到問題能夠勇敢面對且改正的父母。世界上沒有完美的人也沒有不會犯錯的人。如果父母偽裝完美，孩子就也會以為自己的不完美是個缺陷。很多知道父母親不完美或是做錯過事的孩子，仍然可以有健全的身心，和父母親也可以持續保有親密的親子關係（社會上也有很多正面的例子）。我不應該要為了袒護他，繼續隱忍他和親友對我持續的霸凌和詆毀，寧願選擇承受孩子們對母親的誤解。孩子們慢慢長大了會聽到會看到，在這樣的家庭成長才會是為孩子帶來最大的傷害。

如果在這樣的家庭成長，只會有兩種結果：1)相信親友的詆毀而怨恨母親2)感同身受母親所承受的一切，因為想要保護母親而和父親和親友對立，甚至有些孩子到了最後還會因此上了社會新聞。這兩種結果都是我不樂見的。我不希望因為我的軟弱而讓現在的一切變成孩子以後要代替我面對或因此必須假面的活在一個「和諧」的家庭，但實際上需長期遭受或目睹經歷充滿矛盾霸凌，冷暴力的家庭關係。

我希望為孩子爭取到的是一個健全的家庭。我不認同我應該要為了對孩子隱瞞父親的過錯而讓他繼續傷害自己，傷害別人，和剝奪他改正重生的機會。比事業和形象更重要的是他的身心健康和孩子們能有身心健康的父親。在這個重生的路上我會提供他所有的支持和協助，也希望他改正以後，大家也能繼續支持他。希望我們的經歷，能成為孩子們的借鏡，讓孩子們能相信人，都會犯錯，只要能勇敢的面對自己的錯誤，無論遇到什麼樣的低谷都還是能夠有韌性的透過自身的努力而重生。

2.「你說這麼多說到底就是為了錢，所以房子拿到，就不告了對嗎？」─其實，我一直都不希望要迫於無奈的對他提出告訴，更不希望需要對一個80幾歲的老人家提告。我也認為透過我前一封信中的回覆也解除了大家很大部分的疑慮了。最主要是因為他願意道歉了。無論是什麼樣的道歉對我來說都是一個好的開始，我的目的一直就是為了我和我們的孩子們和社會能有不一樣的未來而已。關於房子的「贈與」我是不會接受的，所以，你們也不用再拿這件事來曲解我的用意，從頭到尾就不是為了要錢也不是為了報復。我相信司法，所以我和孩子們法律上理應擁有的合理財產分配，相信會透過司法有公平的結果。

3.對於無辜被牽扯進來的人，很抱歉。對於這次事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出了很多的代價，希望從今天開始我們大家都能回歸平靜的生活，各自安好，不要再有任何網路上的謾罵或霸凌事件發生。媒體朋友們和網友們都辛苦了，打擾你們的生活也很抱歉。這件事情希望到這裡就告一段落，

願我們都能撫平内心的傷痛，歲月靜好，成為我們希望看到的改變。

李靚蕾