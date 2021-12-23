高市觀光局舉辦「2021大港吃鍋」，24日將發布「共鍋組」、「個人組」入圍名單，並由全國知名美食家胡天蘭親自揭曉2021港都鍋王榮耀。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局舉辦「2021大港吃鍋」，24日將發布「共鍋組」、「個人組」入圍名單，並由全國知名美食家胡天蘭親自揭曉2021港都鍋王榮耀。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

看準高雄人一年四季愛吃鍋，高市觀光局舉辦「2021大港吃鍋」，歷經近2個月來選拔，創造話題利多，帶動火鍋業者業績上揚。24日將發布「共鍋組」、「個人組」入圍名單，並由全國知名美食家胡天蘭親自揭曉2021港都鍋王榮耀。

受邀擔任此次評審長的胡天蘭表示，肯定觀光局有這麼好的點子辦火鍋比賽，更笑稱「這樣叫其他城市怎麼辦」，她認為來到熱情的港都，一定要圍爐吃鍋，尤其推薦美濃白玉蘿蔔、甲仙芋頭及永安龍膽石斑等高雄在地食材，能享受這些美味，真的是人生至樂。

榮獲2020-2021台中米其林餐盤的富彩軒私房粵菜創辦人胡佳曙也擔任評審，他深刻感受到各式鍋物樣貌匯聚於高雄，不論台式、日式、廣式等，其多樣性之廣、風味之佳，新舊交融，讓人驚艷再三。

評審之一的美食作家葉盛耀指出，暖呼呼鍋物在冬天吃起來格外對味，因為湯頭多元能符合每個人喜好，民眾接受度相當高。而高雄的物產相當豐富，這些好食材在千滋百味的湯鍋裡，簡單燙煮就能帶出那令人感動的好滋味。

另名評審、美食旅遊部落客「Evan夢遊世界」說，透過這次評比發現高雄許多美味且有深度的鍋物店，店家無論在食材、環境等，都相當用心，甚至許多店家使用高雄在地食材烹飪。

觀光局明日將公布「個人鍋組」、「共鍋組」高雄鍋物大王各1間，可獨得獎勵金10萬，優選店家各9間，獲得2萬元獎勵金，並頒發獎狀給其餘入圍前30名的店家，期待獲獎的鍋物店家能登上米其林評鑑相關獎項榮耀。