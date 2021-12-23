桃園市慈湖陵寢儀隊交接是遊客造訪必看項目，但竟有儀隊陳姓士兵涉嫌在休息室上網賭博，被同袍檢舉，雖他稱輸掉65萬。但檢方認為，陳男對細節交代不清，僅有自白，認定嫌疑不足，給予不起訴處分。

檢方調查，陳姓士兵在營區內，涉嫌去年9、10月在儀隊休息室上網賭博，還輸掉65萬。被同袍檢舉，憲兵隊偵辦後，依在營區賭博罪嫌送辦。他稱輸掉65萬元。但檢方認為，陳男說不清楚賭博方式，也難以證明他在營區內賭博。只有他不明確的自白，無法認定確實有賭博事實，因此偵結不起訴。