後疫情商機湧現，亞洲．矽谷計畫執行中心與台杉投資合辦的「VS Talk」，23日首次前進南台灣，與高雄市政府共同主辦「立足南方 航向國際」活動，鼓勵新創企業立足南台灣，放眼國際市場。

台杉投資董事長吳榮義表示，台杉投資自2017年8月成立至今4年多，目前共有四支基金，投資的公司達到41家，23日與談的凱鈿行動科技、雄欣科技、優力勁聯等公司，就是台杉投資的對象，而台杉扮演VC的角色，並不會介入經營，輔導、協助新創事業上市櫃或被併購之後，就會退場，再投資新標的。

吳榮義指出，新創事業普遍缺乏與國際市場接軌的通路，台杉投資與亞洲．矽谷計畫，就是要協助新創事業，打通國際市場，特別是國內新創事業的生技產品，在美國市場缺乏通路。

他說，台杉目前的基金規模100億元，明年初規模將再增60億元，目前也正與日本瑞穗金融集團洽商合作成立3億美元的基金，預估明年募集的基金規模將達到300億元。

國發會主委龔明鑫錄影致詞指出，高雄市近年來展現不同面貌，不只是硬體外觀令人耳目一新，軟體的配置與強化，更讓人看到高雄市的成長力道，特別是在智慧城市的佈局，同時，隨著半導體、以及5G AIoT產業聚落的形成，高雄「這1年多以來，有很大的不同」。

龔明鑫表示，高雄正蛻變成為智慧城市，需要更多新興科技的投入，其中，新創所帶來的科技創新，就扮演重要的角色，他說，不用擔心國內市場太小，因為，這幾年在國發基金天使投資的努力之下，已經誕生Appier、 91APP、以及Gogoro等3隻獨角獸。

他說，預計未來還有更多獨角獸將出現，因此，龔明鑫希望大家共同打造南台灣的新創聚落，創造更多的獨角獸。

高雄副市長林欽榮指出，中央政府提供110億元推動高雄5G AIoT產業發展、以及智慧城市，也代表蘊釀更多新創的機會，因為，高雄可提供非常好的場域，為了迎接未來前進高雄的新創事業，高雄招商成功的「特貿三」，完工之後取回的4萬坪辦公室空間，將提供新創事業進駐。

林欽榮表示，高雄市政府不只協助大廠落地發展，也將協助新創的小廠，提供優良的場域，讓新創能夠從高雄出發，對接國際通路。

他說，未來高雄市政府將成為智慧城市鏈結國際的平台，有效聚焦資源在新創廠商，規劃每年提供50萬元到100萬元，鼓勵新創團隊向高市政府提出創新的城市智慧方案，高市政府也將與新創攜手，在高雄市進行POC試驗，若創新應用可行並尋找到長久的商業模式，高市府也將編列預算推廣到全市，創造市民便利智慧的生活。