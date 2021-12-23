總統出席警政署年終署務會報，視察「精進員警執勤安全方案」成果。（警政署提供）

蔡英文總統今（23）日下午至圓山大飯店，出席警政署「年終署務會報」，頒發今年度維護治安工作獎勵金給各警察機關及學校受獎代表，她慰勉全體警察的辛勞，也肯定警察維護社會秩序的貢獻。

蔡進入署務會報會場前，先檢視警政署規劃的「精進員警執勤安全方案」成果，警政署以行動劇實際展演，模擬員警街頭執法盤查，遇歹徒持械攻擊，員警以新式鋼質警棍防禦，並運用非致命性武器暫時癱瘓歹徒行動能力，順利逮捕、化解危機。

總統出席警政署年終署務會報，致詞感謝警察辛勞。（警政署提供）

警政署表示，強化執勤裝備後，員警可視現場狀況，提升武力層級，透過警棍及電擊器的交互運用下，為員警創造更有利且安全的執法空間。

警政署以行動劇展演成果。（警政署提供）

2年前鐵路悍警李承翰因顧慮車廂內空間有限，為保護乘客安全避免傷及無辜，不幸遇刺殉職，年輕生命殉落。為讓員警執法無所畏懼，行政院核定4.8億元經費，建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，全面汰換5萬7194枝鋼質警棍，增購4529組拋射式電擊器。

新式鋼質警棍堅固耐用，可快速開棍及收棍，有利於員警快速取用；另拋射式電擊器能在6.5公尺內迅速癱痪歹徒，為低致命性警械選擇，能有效提升第一線執勤員警裝備及實戰應變能力。

警政署強調，平時常年訓練著重強化員警執勤安全防衛意識，再透過情境模擬訓練，提升員警執法判斷及應變能力，並藉由執勤裝備的升級，降低執勤風險，確保員警安全。也感謝政府全力打造更安全、優質的執勤環境，成為員警最堅強的後盾。