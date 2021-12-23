鹿港「金銀廳」黃家墓園中黃禮永古墓遭盜賊破壞，墓肩、墓手5塊由蔣馨家族打造的青斗石雕全被破壞撬開搬走。（黃家子孫提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港「金銀廳」黃家墓園中黃禮永古墓遭盜賊破壞，墓肩、墓手5塊由蔣馨家族打造的青斗石雕全被破壞撬開搬走。（黃家子孫提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港「金銀廳」黃家墓園中黃禮永古墓遭盜賊破壞，墓肩、墓手5塊由蔣馨家族打造的青斗石雕全被破壞撬開搬走。（黃家子孫提供／謝瓊雲彰化傳真）

名列鹿港「八景十二勝」的鹿港「金銀廳」黃氏大家族，今年7月傳出家族墓園遭盜，後代子孫一度痛心疾首PO文控訴，公開詛咒小偷和收購者，引發警方高度重視，火速將雲林縣49歲楊男、47歲呂男兩人逮捕到案，並在斗六找回5件被偷走的青斗石雕，檢方以竊盜罪聲請簡易判決，彰化地院審酌兩人犯後坦承犯行且賠償6萬元，依加重竊盜罪處6個月有期徒刑，並宣告緩刑2年。全案可上訴。

擾先人安寧，還專偷大師作品。黃家後代子孫，當時在臉書社團《我愛鹿港小鎮》悲憤貼文控訴，貼文指摘，「別人家祖先墳墓，關你們什麼事、情何以堪」、「請外界不要再來打擾黃禮永的墓，請讓逝者安寧不要來打擾，文末詛咒小偷跟收購者」表達心痛。

黃家人祖先黃禮永古墓遭竊盜，而且竊賊還專偷由惠安知名石雕藝匠大師蔣馨家族打造的青斗石雕，直接粗暴撬開截斷後搬走，包括墓碑左右兩側墓肩石、墓手部分石堵，全都不翼而飛；黃氏子孫向鹿港警分局報案後，鹿港警方火速調閱路口監視器後逮人送辦。

檢警調查，楊男、呂男兩人，去年6月22日和7月12日兩日晚間7點多，分兩次前往黃家墓園偷竊青斗石雕，兩人利用鐵鍬、鐵鎚、鑿子和螺絲起子等工具，陸續竊走墓肩、墓手等5塊石雕後藏放在楊男斗六住處。

判決書指出，楊、呂兩人雖曾受有期徒刑宣告，但一人緩刑期滿未經撤銷、一人已經執行完畢，審酌兩人已與告訴人達成和解，賠償6萬元，石雕也已還給失主，故作如上處刑。