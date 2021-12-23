聯合信用卡處理中心長期致力於促進國內支付習慣現代化，因應全球數位化潮流日趨快速的腳步，除配合政府政策推動非現金支付交易，更就市場各行各業之合作特約商店作業屬性，發展符合市場作業需求的支付工具設備及功能。

就商店賣場而言，櫃台作業機具除既有收銀機功能也要支援各式行銷特賣活動，還需有進銷存進行管理、顧客忠誠作業系統、電子發票開立作業及餐廳訂位、停車場TOKEN等系統機制，而為應市場電子支付趨勢，增加支援各種電子支付工具更是便利顧客提昇滿意度的優先功能，尤其包含各式信用卡、電子票證、電子支付並同時具備QRcode主掃、被掃作業等整併支付作業，更是所有商店賣場的重要需求，而為符合此一發展趨勢，市場上眾多智慧型設備業者必須要有一套能符合國內監理、支付卡產業規範又可收攏與整合相關功能的驗證機制，始能放心在市場上推展到商店賣場支付應用。

聯卡中心考量商店使用智慧型設備已為趨勢，為整體產業健全發展並協助商店賣場及智慧型設備業者，能符合國內監理與支付卡產業規範，免除特店或系統整合廠商，因不熟稔認證作業流程與程序，致生事倍功半，聯卡中心以過往累積經驗，已規劃建置系統整合廠商驗證機制，協助就簽帳端末設備功能操作介面、連線交易規格、作業流程及合作架構能符合監理要求、產業規範及國際認證，以利商店賣場及系統整合廠商能在符合規範安全的前提，提供各項完整的支付應用，包含分期付款、紅利扣抵、特約商店或金融單位舉辦促銷活動使用之系統服務(優惠平台)等，進而能順利市場推廣。

目前實務上陸續已有百貨賣場、零售業、公務機關等通路，於聯卡中心協助下鋪設智慧型端末設備，特約商店將多項功能整併，在交易進行至簽帳消費完成後直接開立電子發票，再直接導入顧客忠誠度活動等，透由智慧型設備使用，特約商店營業賣場不需置放多台設備可以節省空間。就消費者而言，透由智慧型設備使用，可以滿足多元支付自主性與提高每筆交易效率。

聯卡中心將因應市場發展趨勢及需要，協助更多特約商店及系統整合廠商提供全面且完整之解決方案，攜手共同合作開拓市場，互惠共利、爭取維繫雙方既有與潛在客戶，提供支付卡產業市場更安全、便利及全面之創新應用選擇，讓金融產業支付工具與智慧型設備整合更完整，作業更便利。