大陸近期大力整頓網路亂象，據大陸中央網信辦消息指出，針對目前流量造假、黑公關（指在網路造謠抹黑的惡棍）、網路水軍等問題，將展開為期2個月的「清朗．打擊流量造假、黑公關、網路水軍」專項行動。

據大陸中央網信辦相關負責人指出，此次專項行動聚焦流量造假、黑公關、網絡水軍問題亂象，重點開展三方面整治任務。

一是分環節治理刷分控評、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假問題。聚焦生活服務、書影音評分、社交、短視頻等平台，重點整治聘請專業寫手和網路水軍虛構「種草筆記」（推薦文）、「網紅測評」，或透過「養帳號」、洗好評、勸刪差評等方式，對影視、歌曲、文學作品以及商品、美食、景點進行控評等問題，或是，組織水軍製造虛假閱讀量、評論量、轉發量、點贊量、下載量、曝光量等問題，嚴肅查處利用人工或技術手段惡意炒作、刷榜拉票等問題。

二是持續整治網路黑公關亂象。重點打擊以在網上發布負面資訊為由，對他人進行敲詐勒索，牟取不當利益的行為；整治炒作社會熱點，製造所謂的「熱門款」，刻意煽動網民情緒進行惡意營銷的問題；集中處置惡意假冒、仿冒或者盜用組織機構及他人帳號發布資訊內容，以吸引關注或實現自我炒作目的的問題；嚴肅查處網站平台及相關工作人員收受財物，為企業或個人刪除負面資訊的問題；打擊商家編造競爭對手負面資訊或誤導性資訊，有組織地炒作發布、助推上升熱度，損害企業合法權益的行為。

三是堅決查處涉網路水軍資訊、帳號及相關操控平台。全面清理一批打著「網路兼職」、「招募寫手」名義推廣引流或招募水軍的資訊；集中查處一批批量註冊、發布同質資訊，用於製造虛假數據、蹭炒熱點話題、攻擊詆毀他人、沉降負面資訊的水軍帳號；嚴厲打擊一批群控軟件和提供刷量服務的掛機平台。