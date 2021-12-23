最初是女團偶像的三上悠亞，因故自團體畢業後，才改了當今的藝名轉行AV出道，童顏巨乳的她至此大放光采，成了銷量、人氣雙冠王，被封為「國民女優」，如今她除了拍片外，也有許多廠商找她代言，適逢聖誕節，三上悠亞化身性感聖誕女郎，衣服一件比一件露，上、中、下全失守，畫面有夠養眼。

三上悠亞在2015年投身成人影片業，雖然她的唱跳實力很好，但如今的職業卻發揮她的最大潛能，一出道就爆紅，名氣比當偶像時還高，甚至紅出日本還逆襲演藝圈，2018年組成了唱跳女子團體「Honey Popcorn」，在南韓出道，如今粉絲遍及世界各地，光個人IG就擁有超過331萬粉絲數，封頂成績多年不墜，是當代謎片圈代表人物。

先前cosplay哈利波特的三上悠亞，面對即將到來的聖誕節，又祭出新造型，她如今是小惡魔服裝品牌「sugar」的代言人，品牌近日在官網、社群釋出三上悠亞的聖誕裝辣照，只見膚白如雪的她，穿上大紅色超緊身聖誕洋裝，每一套都開深V，裙子一件比一件短，還有蠻腰挖空設計，甚至冬天服飾卻用了透視布料，一套比一套性感，毫不客氣走漏暗黑女神S曲線，胸前綁上蝴蝶結的三上悠亞，根本是送給粉絲最棒的禮物。

三上悠亞走紅的程度，不僅走出AV圈，也走入國際，除了在韓國出道外，她也斜槓當網紅，開了自己的YT頻道，也創立了個人品牌服飾，收入自然可觀，她過去曾上節目，透露當AV女優的收入，表示拍謎片的片酬可以輕鬆買下東京世田谷區的房子，而跨足當服飾業老闆娘，曾創下過10分鐘破1500萬日圓的驚人銷售量，吸金能力超強。