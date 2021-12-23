這下子利多一點也不「利多」了！台新夢想家23日突然宣布，將以多次練習無故未到為由開除洋將利多，也馬上鎖定新的洋將人選，利多本季只幫夢想家打過1場例行賽，貢獻20分、10籃板、1助攻、4抄截與1火鍋，表現還算出色，可惜他這種無法配合團隊與破壞凝聚力的作法，被終止合約也應該。

『福爾摩沙台新夢想家球團今（23）日宣布，洋將瑞奇利多（Ricky Ledo）因多次練習無故未到，不符球隊管理規範且違反合約精神，球團考量日後球隊管理紀律問題與團隊凝聚力等因素，經多方面評估、縝密思考後決定與其終止合約。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，「雖然他的個人能力佳，不過球員態度也是影響表現很重要的關鍵。」韓駿鎧也強調，球隊是團體生活，勝利是需要全隊一心共同努力，考慮到往後球隊的戰力與訓練配合狀況，並經過多次商討之後，毅然決定更換球員。「目前我們也已經鎖定新洋將，請球迷敬請期待！」』