立委曾銘宗今日收到訊息，國安高層已經做成決議，明年第一季或者上半年就會開放福島食品進口，經濟部長王美花表示，並無收到訊息。

立委曾銘宗質詢農委會主委陳吉仲(圖／截自立法院直播)

王美花與農委會主委陳吉仲今日到經濟委員會進行專案報告。曾銘宗進一步指出，蔡政府不要霸道、傲慢不在乎779萬民眾反對核食，一意孤行要開放。他進一步詢問開放是否有助於台灣加入CPTPP？

王美花表示，日本五縣市食品是一直是他們關心的議題，一定會提出來。台灣提出申請之後，很多國家表達歡迎台灣加入，不過仍要一關一關過。曾銘宗強調，要求政府不要犧牲國民的健康還換取日本承諾。

不過曾銘宗問及農委會主委陳吉仲加入CPTPP，農業最樂觀與最悲觀的情況損失多少，2013年曾經評估最多可能損失到600億元，農業人口會流失1萬6000人。

但是陳吉仲強調，要看每個敏感品項、是否降到零關稅、期程多久、有沒有做好配套措施等，就會有不同的結果，到最後他並仍不願意預估會損失多少。最後曾銘宗大罵「無賴」。