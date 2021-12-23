軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，美國幾十年來為了於全球範圍展示武力，海軍船艦任務過於繁重，缺乏時間進行小規模維護，導致許多第一線主力作戰艦「鏽跡斑斑」，智庫學者呼籲該軍種重新檢討部署策略，以免將船艦和水手「逼入絕境」。

美國海軍造價38.7億美元（約新台幣1077億元）的驅逐艦「朱瓦特號」（DDG 1000），日前被拍到全身「鏽跡斑斑」，引發外界關注。由於海洋環境的特性，軍艦在長時間航行後難免生鏽，但「任務與目的」指出，近年美國海軍的狀況似乎愈來愈嚴重，除「朱瓦特號」之外，包括「魏柏號」（DDG 54）和「威廉斯號」（DDG 95）等勃克級神盾驅逐艦，以及近期才退役的「麥克亨利堡號」（LSD 43）船塢登陸艦，都被發現艦身出現多處鏽蝕。

美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）研究員瓦瑟（Becca Wasser）表示，愈來愈多作戰艦被發現艦身「鏽跡斑斑」，代表美國海軍正面臨廣泛的戰備問題；過去聯合作戰司令部經常要求於其轄區部署更多船艦，以嚇阻區域對手，但冷戰後美國海軍兵力規模不斷下滑，導致這類任務幾乎將船艦和水手「逼入絕境」，並體現在無法完成所有必要維護導致的艦身鏽蝕上。

不過退役美國海軍上校、華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員沙德勒（Brent Sadler）對此有不同的看法，認為問題出在領導統御上；他強調艦長有責任讓船艦保持試航狀態，但並未將責任歸咎於個別指揮官，指出可能是更高層普遍未提供足夠的支援。