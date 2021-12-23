為響應當地政府對長江沿岸生態環境保護的倡議，阿朗新科和台橡(2103)將合資企業阿朗台橡(南通)化學工廠從江蘇省南通經濟技術開發區(NETDA)化工園區北區遷至南區，同時將新廠丁(月青)橡膠(NBR)的設計年產能從3萬噸增至4萬噸，以強化全球丁(月青)橡膠供應。新工廠將於2022年中動工，現有工廠將維持充足供貨，至新廠完工投產為止。

阿朗台橡(南通)由阿朗新科和台橡公司各實際控制50％股權的合資企業，提供優質丁(月青)橡膠產品群組，產品被廣泛應用於汽車、工業等行業。阿朗台橡(南通)進一步加強在大陸的業務競爭力，新工廠的設計和建造將採用先進技術，並採取頂尖的安全營運和環境保護標準。

阿朗台橡成立在2010年，台橡合成橡膠事業處副總經理劉祖棣表示，過去10年與阿朗新科的緊密合作關係，使我們對在南通的持續投資充滿信心。阿朗新科在丁(月青)橡膠領域的全球地位為合資公司的發展提供基礎，看好阿朗台橡的成長潛力，希望能不斷滿足客戶對丁(月青)橡膠產品需求，助力行業綠色發展。