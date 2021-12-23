寶徠(1805)下午舉行法說會，明年度將推出總銷逾200億元的華亞高科技廠辦案，基地面積將超過5萬坪，另外，看好綠能產業發展，將與日商JRE等大廠深化合作，開發更多太陽能發電案場，為公司挹注快速且穩定的現金收益。

2021年，寶徠推出的個案包括信義區松勇路「松雍」案，公司可分回的總銷約7億元、與璞園聯手推出位於敦化北路的「璞園樸園」預售個案，可分回的總銷約3億元，另外，子公司寶徠房地產代銷的新店華城總銷約10億元「雲裡山」成屋個案，目前銷售反應都還不錯。

展望2022年，寶徠與「鎢鋼大王」廖萬隆、璞園建築團隊合作開發的「華亞高科技廠辦」個案，地點位在林口華亞科技園區，推案量體預估逾5萬坪；總銷金額將超過200億元，將會分期推出，計畫引進高科技廠商進駐。

寶徠子公司寶徠綠能在2021年11月與日本再生能源大廠JRE合作，開發太陽能發電案場，目前土地還在變更當中，預計建置發電容量10MW，總投資金額逾5億元的太陽能電廠。未來仍將開發更多案場，希望能為公司挹注快速且穩定的現金收益。