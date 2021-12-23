台灣大車隊(2640)今天舉行法說會，公司指出，先前董事會通過分割公司部門(含資產、負債及營業)由子公司台灣智慧生活網股份有限公司受讓，未來媒合更多符合市場需求的生活服務，希望於未來3至5年商轉價值更成熟，為平台拓展更大成長動能。

台灣大車隊2021年前三季合併營收14.7億元，稅後淨利1.4億元，每股盈餘為2.48元。經營16年以來，全台計程車數累積2.2萬台，市佔率24％，不畏市場競爭對手接連加入，集團營收10月及11月連兩個月交出亮麗成績單，疫情雖未結束，目前叫車任務數已回到疫前水準，顯示疫後國人正常生活後的任務數趨勢看漲，也代表長年深耕平台媒合的多角化經營奏效，成功挹注營收，帶動集團整體獲利。

子公司台灣智慧生活網將專注生活服務媒合為核心量能，透過數位科技、大數據運用、AI分析、全方位金流支付與高含金的650萬用戶數，媒合供需雙邊形成「新生活服務生態圈」，創造平台流量與價值，發展超級APP(super app)。因此台灣大車隊公司決定分割出資訊、研發、大數據、行銷企畫、新創事業單位獨立營運，媒合更多符合市場需求的生活服務。

台灣智慧生活網的成立，更是期待透過乘車大數據和AI技術，開放平台成為場域提供者，廣邀其他生態圈加入，攜手創造平台多元化的價值。台灣大車隊集團旗下關係企業，包括：台灣大車隊、55688代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚保修和台灣大旅遊等，皆以新創經濟為主軸，不斷擴展多角化的商業模式，將成為集團未來強大的發展助力。

董事長林村田表示，疫情趨緩，民眾聖誕活動跑趴、年底聚餐、尾牙搭車、酒後代駕需求大增，與永豐銀行聯手推出結合出行服務與生活消費的「永豐55688聯名卡」，就是為了未來推動集團串接更多生活服務，打造新生活服務生態圈。因此樂觀看待成立子公司未來發展，鞏固平台價值進行多元化觸角經營，讓集團布局更加完整。