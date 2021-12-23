央行公布11月本國五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承作購屋貸款金額合計達719.06億元，創房地合一實施(105年1月)以來的新高，月增89.5億元，利率和上個月持平在1.351%。央行經研處副處長蔡惠美表示，央行在房市上，是從授信風險來提醒銀行和投資人，但成效可能不是立即性，應該是會逐漸顯現。台灣的房市是由基本面帶動，台商回台並建廠，帶動住屋需求，如台積電(2330)從南科再到高雄建廠，都帶動了住房需求產生房市外溢效果。

蔡惠美強調，調控房市不是央行職責，央行職責是提醒銀行和投資人放款和買房風險，避免資金過度流向不動產。

11月5大銀行新承作放款加權平均利率為1.127％，較10月的1.167％下降0.040個百分點，主因利率較低的政府借款增加，使週轉金貸款利率下降。若不含國庫借款，則110年11月五大銀行新承作放款加權平均利率為1.184％創歷史新低(因地方政府11月借款所致)，較10月的1.191％下降0.007個百分點。

11月6都建物買賣移轉棟數月增仍有9%，年增有5.53%。6都移轉棟數中，11月以高雄市的買賣移轉棟數月增15.59%，及年增26%的比例最高，顯示高雄房市的交易熱度持續升高。