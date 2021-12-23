美智庫保衛民主基金會分析師布斯特(Ryan Brobst)等人，近日投書「Defense One」。文中指出，面對中國大陸與日俱增的威脅，美陸戰隊需要單位小卻擁有致命殺傷力的部隊。想要滿足此一概念，又能因應大陸「反介入/區域拒止」(A2AD)挑戰的最佳做法，莫過於滯空彈藥(loitering munitions)。甚至，美國應該與以色列合作，不只加速生產、部署現有滯空彈藥至部隊中，還應該決定下一代神風無人機的需求。

美國陸戰隊司令柏格(David Berger)近日表示，美國需要單位小卻致命、不易發現、高機動性而又容易整補的小規模部隊，以近距離之姿前進部署於印太地區，進而對中國大陸的行動作出有效地軍事回應。

回應柏格想法，該文指出，想要提高小規模單位的殺傷力，又能因應大陸「反介入/區域拒止」(A2AD)挑戰的最佳做法之一，就是研發、採購、部署與整合更多的滯空彈藥(loitering munitions)。甚至，美國應該聯手像以色列這樣能生產世界級滯空彈藥的盟友，進行下一代滯空彈藥的研發。

※能閃避敵人防空系統

滯空彈藥又稱為自殺無人機，是飛彈與監視無人機的混合體。其大小、能力各有不同；有的僅能在空中停留約15分鐘，有的卻可以飛行數小時並抵達1000公里外的目標。

此外，滯空彈藥可攜帶鏡頭，獨立地或是透向操作者傳輸影像以辨識目標，並在後續打擊中引爆彈頭。由於滯空彈藥的低雷達截獲率、低視覺與低熱跡等特性，使其能躲避敵人的防空系統。一般而言，滯空彈藥可由車輛(甚至可以由個人)攜帶，故相較於大型無人機或飛機，其更容易運輸、操作與維修。

換言之，滯空彈藥以相對而言較低的成本，結合行動、監視與打擊功能於一身，更能縮短偵測到接戰的時間。在衝突中，使用滯空炸彈的部隊能以最快的速度關閉擊殺鍊，從而在戰鬥中大占上風。

以2020年的亞塞拜然境內的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）戰爭為例。當時，亞塞拜然使用Harop與其他以色列製造的滯空彈藥，迅速取得對亞美尼亞的勝利。

Harop為一款大型的滯空彈藥，續航力為6小時，作戰距離約1000公里，彈頭重約23公斤。隨著戰爭開打，亞塞拜然在移動甲車之前，往往先使用Harop空襲亞美尼亞防空系統。在Harop威脅之下，1名亞美尼亞的士兵無奈地描述，「我們無處可藏，我們無法回擊」。

※克服共軍A2AD

由於俄國與中國大陸愈來愈頻繁一同進行軍事演習，並分享經驗教訓，未來兩者很可能會優先考慮持續研發並部署滯空彈藥。

放眼俄中滯空彈藥威脅，美軍不但要為神風無人機的蜂群攻勢做準備，也要懂得利用滯空彈藥進攻。滯空彈藥可支持柏格的作戰概念，並解決聯合部隊所面臨的挑戰：即如何克服共軍的A2AD網路。

※破解共軍A2AD

A2AD旨在阻止美軍在地理區內軍事作戰或進行補給。美軍因此需要混合選項；不但能夠在A2AD外進行射擊的遠距彈藥，也要能在A2AD範圍內發射的替代選項。

美國應該聯手像以色列這樣能生產世界級滯空彈藥的盟友，進行下一代滯空彈藥的研發。圖為以色列的Hermes 900。(圖/路透社)

目前美軍正研發新款飛彈，以承擔在A2AD範圍外射擊的任務；但華府也該研發滯空飛彈來填補在A2AD範圍內射擊的角色，從而針對敵方雷達、防空能力、飛彈與A2AD相關基礎設施進行打擊。

美軍現正進行定翼、旋轉翼的滯空彈藥研發，大幅擴張部署選項。對五角大廈來說，明智的做法是不要以現有成就為滿足。陸軍與陸戰隊應將滯空彈藥部署至小型地面機動部隊，好讓美軍能滿足在激烈競爭環境中部署分散式部隊的需求。

※滯空彈藥為美陸戰隊頭號採購重點

事實上，美陸戰隊已宣布滯空彈藥為其頭號採購重點。2021年6月，陸戰隊訂購以色列的反戰車滯空彈藥Hero-120。Hero-120使用精確彈藥與監視工具，以滿足「車載建制精確火力」(Organic Precision Fires-Mounted, OPF-M)系統的需求。

同樣地，美軍目前使用的「彈簧刀300型」人員殺傷滯空彈藥，能在10公里的範圍內飛行約15分鐘，並裝有40公厘手榴彈的彈頭，已在阿富汗戰場服役。美國特種作戰司令部採購的「彈簧刀600型」則攜帶反甲彈頭，可摧毀發射載具、雷達與其他A2AD組件。不過，需要到2023年1月才能正式撥交。

五角大廈其他滯空彈藥除了極音速的Vintage Racer，還有陸軍正在研發的「空射效果計畫」(ALE)，後者將蜂群技術融入空射滯空彈藥之中。

※與以色列決定下一代滯空彈藥

為加速滯空彈藥的進度，文中建議五角大廈將以色列納入重要合作夥伴，以確保美軍能更快地擁有最先進的滯空彈藥。事實上，以色列是全球滯空彈藥的領導者，已生產的系統包括Skystrike、Orbiter、Rotem和Harop，這些都在納戈爾諾．卡拉巴赫戰場證實效果。

但是，光採購現有的滯空彈藥不足以領先北京與莫斯科。五角大廈應與以色列成立美以作戰科技工作小組，來決定下一代滯空彈藥的需求。甚至，美以應將研發計畫與部署相結合，使新的滯空彈藥能力能盡快部署到美以軍隊。

作者總結，滯空彈藥正改變戰爭性質。在納戈爾諾．卡拉巴赫戰場上，這樣的變化已讓亞美尼亞軍隊措手不及。五角大廈必須和以色列等盟國合作，使得陸戰隊的新作戰概念獲得支持，以確保美軍不會在戰場上遇見突襲性意外。