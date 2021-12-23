景文科技大學今(23)日舉行「110年度高教深耕計畫成果展」開幕茶會，餐飲系高世達老師為果雕成果展作解說。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

景文科技大學今(23)日舉行「110年度高教深耕計畫成果展」開幕茶會，校長于第表示，4年來獲補助經費超過新台幣2億元，且校方今年更募得120多萬元，協助經濟弱勢學生就學，並在今年度教育部「學海築夢」獲補助728萬元，有助於大力推展國際化。

景文科大「110年度高教深耕計畫成果展」開幕茶會由旅館系及餐飲系金牌選手以調酒表演揭開序幕。

校長于第在致詞特別提到，學校申請教育部高教深耕計畫4年以來，獲得補助經費超過新台幣2億元，不僅用於打造教室等硬體設備，還挹注在招攬師資人才等軟體方面，讓學生在證照及競賽表現上，都能展現亮眼傑出的成果。

在活動展場安排上，景文科大特地安排動態互動體驗，由各學院依專業特色設計活動內容，像是觀光餐旅學院推出手沖咖啡及果雕實作體驗，由選手同學現場指導；商管學院則呈現最近火紅的「元宇宙」，讓來賓體驗AR虛擬實境；人文暨設計學院則展示「金工DIY」活動，現場打造獨一無二的吊飾；電資學院為「智能影像互動展示」，透過智能的影像辨識，實作表情偵測、體感搖控自走車、防疫門禁等系統。

靜態成果展方面，則由各子計畫展出相關成果，其中包含教學創新策略與產學合作方案，像是呈現景文科大攜手鄰近社區，合作推出「青銀共餐義煮活動」及原住民食材研發。

景文科大指出，茶會也展示「景文在地新烏大學社會責任計畫」協助鄰近高中職教學及建置在地化特色課程，以及「澳底濱海旅遊導覽大學社會責任計畫」，推出澳底特色小鎮遊程、在地食材創新食譜與深度旅遊行程；「連結在地資源打造優質教育計畫」，則與LiveABC製作「英語數位學習點APP」，以AR強化在地英語教學課程。相關靜態成果展將展出至12月24日，歡迎各界人士蒞臨參觀。

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