CBRE 世邦魏理仕今（23）日公佈2021年不動產投資市場年終回顧暨展望，全台土地和商用不動產市場交易金額，已連2年突破4000億元大關，今年再創歷史新高，突破4250億元。

世邦魏理仕今天表示，在全球疫情反覆、景氣復甦充滿不確定性之下，台灣經濟連兩年逆勢成長，而不動產投資市場也呈現大放異彩的景象。

截至12月21日最新統計顯示，2021全年台灣合計商用不動產交易金額1338億元、土地交易金額2918億元，總計大型不動產交易金額達4256億元，創下CBRE自2003年有紀錄以來的歷史新高，且為連續兩年衝破4000億元大關。

觀察整體不動產投資市場表現，由於台灣利率水準處於低點，加上製造業深耕台灣趨勢明顯，自用型買方今年大買不動產逾1120億元，年增25%。

此外，央行雖自去年12月起針對購地貸款祭出限制，但在房市熱度不斷攀升的情況下，本土建商持續加碼獵地，今年已斥資2215億元，購買建地，較上年增加21%。

其中台中、桃園及新北市，為最受建商青睞的地點，此三地加總投資金額逾1436億元，顯示建商相當看好當地後市。

另外在金融保險業者方面，今年更是主要的大買家之一。據統計，總計共投入391億元，其中25%、約96.5億元，用於取得土地及地上權案，而在商用不動產的布局也維持多元化策略，在雙北、新竹、台中等地都可見到其身影。

工業地產方面，包括工業區土地、廠房、廠辦及倉儲物流等不動產類別，總計今年成交金額高達1490億元，年增率為25%。