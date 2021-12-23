儘管近來疫情趨緩，但已衝擊善慧恩社會慈善基金會成立的「一站式青少年培力服務」中心。目前一個月開支缺口就要20餘萬元，基金會希望透過民間募款的方式，長期捐助「培力中心完備計畫」，幫助逆境少年勇敢做夢。

根據衛生福利部最新的少年自立生活適應協助方案辦理成果統計，台灣每年有超過1500名來自高風險家庭的青少年離開安置機構，但有近9成的青少年沒有繼續獲得政府的協助。

善慧恩基金會從2011年起便致力屏東地區的弱勢兒少與高風險家庭服務，2021年到左營成立青少年培力服務中心，透過咖啡店的工作機會，幫助青少年重拾夢想。至今，基金會輔導超過2600名弱勢兒少，陪伴少年們度過最混亂無助的時刻，將他們從偏差行為中拉回正軌。

同時，飛夢林家園在5年內培育學員考取共78張專業證照，結案畢業生的升學率達到 92.6％，大幅降低了兒少的中輟可能。

該中心還結合培力、實習與宿舍，讓青少年可以無後顧之憂。但在疫情的衝擊下，外界的捐助機會大幅減少，今年7月才正式啟動的培力中心經費出現嚴重缺口，培力課程與服務內容將被迫縮編。

為此，善慧恩基金會日前緊急發起「培力中心完備計畫」，盼社會大眾雪中送炭，陪伴少年們跨越逆境。基金會說，不管是自由贊助或定期定額，對他們來說都是很大的支持，每月募集22萬、55萬、88萬元便可分別維持培力教室、實習咖啡館營運，以及培力中心軟硬體的穩定服務，請民眾對少年們伸出援手。