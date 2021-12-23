太魯閣晶英酒店搶搭電視劇《茶金》熱潮，即日起推出限定系列茶品，以劇中主角名發想三款「茶金菠蘿蜜」、「茶虎茗釀」及「茶心」為名，引領旅人透過品茗入喉的過程，體驗一場鑑往知來的人文故事風情。花蓮文創園區24棟（花蓮縣花蓮市中華路144號）也於12月26日前進行《茶金》經典場景特展，房客們可以在度假的同時，前往感受茶業文化的迷人魅力，並親身感受劇情的高潮迭起。

《茶金》劇情主要敘述的是1950年代、台灣靠著茶葉創造經濟奇蹟的故事，劇中以新竹北埔為空間背景，故事主角「姜阿新」所創立的永光茶葉公司，是當時台灣最大的茶廠，站在茶金年代的輝煌顛峰，而有「茶虎」之稱。

太魯閣晶英酒店以「茶虎」精神為設計發想，選用當時揚名國際的「膨風茶(東方美人茶)」為基底，推出「茶虎茗釀」山中限定款，添加紫蘇梅汁中和茶葉的青澀感，再結合花蓮在地洛神蜜及煙燻梅，成品擁有瑰麗色澤和酸甜交織的口感，提升了視覺的高度和味蕾的深度，隨著時間沖泡出淡雅明韻或濃豔旖旎，最後淋上畫龍點睛的威士忌提味，每一口皆綻放著微醺的愉悅心情。

另一款經典「茶金菠蘿蜜」，也是以東方美人茶為基底，採擷茶葉中最嬌嫩且被小綠葉蟬輕螯過的一心兩葉沖泡而成，湯色如琥珀般橙紅艷麗，並加入天然鳳梨蜜提升茶葉風味的深度，優雅且深富迷人餘韻，引領味蕾探索嶄新滋味。

此外，劇中女主角張薏心辛勤拚搏接下父親事業，一心一意將台灣茶發揚光大，酒店也特別發揚其奮鬥精神，發想出「茶心」飲品，以洛神蜜與蘭姆酒融入茶中，草本香氣與微甜尾韻交織出茶內心真實感受，隨著熱水沖開了堅毅及溫柔的展現，緩緩蒸騰上升的熱氣中散發茶韻芬芳，清雅香氣令人著迷神往。

品茶，可以沉澱心靈、陶冶性情，如同《茶金》的經典台詞所說：「從一片茶葉，到一杯茶，是一段很漫長的旅程。找一個人，喝一輩子的茶，遇到了，就不要輕易放過。」冷冽的冬日，邀請旅人至太魯閣晶英酒店，從富有特色的創意茶品中領略品茗的雅趣，同時也把握最後機會，前往位於花蓮文創園區的《茶金》場景之一「日光總公司」遊覽，親身體驗1950年代輝煌歲月的黃金風華。