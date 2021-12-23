女人心海底針，與閨蜜要好時宛如姊妹，但有些星座一旦與閨蜜吵架，就算和好了仍有心結，有的則是堅持己見，吵架絕不讓步，若遇到個性一樣執拗的朋友，就很容易決裂。《靈匣網》近日分享5對只要吵架就會鬧翻的星座組合，甚至從此不再往來。

1.牡羊座＆天秤座

牡羊座對待朋友很真誠，她們會願意為朋友兩肋插刀，而天秤座個性溫和，總是扮演和事佬的角色，由於牡羊座有時個性較莽撞，總是讓天秤座的朋友傷透腦筋，因此兩人相處時，天秤座多半選擇自己退讓一步，不過日積月累下來，也會讓天秤座心煩，一旦發生衝突，兩人感情就會無法挽回，由於她們的個性相反，難以相互理解，想再和好並不容易。

2.天蠍座＆摩羯座

天蠍座個性高冷，經常給人高傲的印象，遇到事情時，她們絕不會先低頭，摩羯座也是如此，所以兩人若發生爭吵，經常都是採取冷戰攻勢，但她們的矛盾不會隨冷戰而慢慢淡化，吵架又不願意說出自己的想法，不溝通的結果導致她們漸行漸遠，最終感情也被沖淡了，即使以後有機會解開矛盾，但兩人心裡仍有疙瘩。

3.雙子座＆獅子座

雙子座雖然能言善道，但她們不喜歡聽大道理，因此在生氣的狀態下，她們幾乎是難以溝通，而獅子座個性急躁，由於非常強勢，所以吵架時一定會堅持吵贏，兩者都以自我為中心，永遠都覺得自己是對的，吵架時就容易互相指責，甚至會翻舊帳，把以前的不悅通通說出來，在情緒失控時說出傷人的話，導致兩人吵架非常傷感情，沒機會和好。

4.射手座＆金牛座

射手座與金牛座個性差異大，因此容易吵架，金牛座非常務實，在一定程度上很看重金錢，而且固執又很倔強，經常不願聽別人的意見，而射手座個性相反，她們大方又爽朗，因此不喜歡金牛座過於現實的個性，且隨著兩人的社會閱歷越多，性格差異就會越大，就算不吵架，也會意識到彼此不適合，若是吵架就會更厭惡對方，無法和好。

5.天蠍座＆牡羊座

水象星座的天蠍與火象的牡羊座，可謂水火不容，她們個性都較強勢，吵架時絕不會退讓，而兩人發洩情緒的方式不同，天蠍座選擇冷戰，她們不會理睬對方，而牡羊座則是爭吵型，因此雙方若起爭執，牡羊想與天蠍吵架，但天蠍並不願理會對方，導致牡羊座更生氣，時間久了感情就逐漸變淡，只要有一方放棄這段友情，兩人不可能和好如初。