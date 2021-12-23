台南市政府勞工局宣傳勞動法令用演的，邀奇巧劇團至柳營國小及鹽水國小演出。(台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市政府勞工局宣傳勞動法令向下紮根，今年度辦理校園巡迴宣導講座共39場次，年終前加碼2場特別活動，邀劇團改編經典名劇「西遊記」並結合時下常見勞動議題，12月28日前往柳營國小及鹽水國小演出，希望以生動活潑的戲劇表演方式，加深學童們對於勞動權益的理解。

勞工局局長王鑫基表示，為使國中、高中職及大專院校學生於投入就業市場前對勞工法令有初步的認知，避免日後進入職場因不諳相關規定導致權益受損，勞工局每年從3月起到校園辦理勞動法令、性別平等、求職防騙等內容宣導。

為了讓國小學童也能輕鬆認識勞動法令，勞工局年末將於柳營國小及鹽水國小舉行兩場加碼宣導，特別邀請奇巧劇團將勞動法令內容融入戲劇，希望將硬邦邦的條文法規化為有趣的表演，加深小朋友印象。

奇巧劇團團長劉建幗表示，接到這項挑戰時，在構思劇本及思索表演方式時煞費苦心，但劇團成員們集思廣益，從西遊記改編出「唐唐的白龍馬」新劇，結合時下常見勞動議題，例如白龍馬也面臨超時工作問題，趣味演出搭配有獎問答，讓小朋友從歡樂中認識勞動法令。

勞工局表示，今年受疫情影響，有數個月無法到校園宣導，場次只有39場，仍有1萬多名學生參與，明年仍規畫50場巡講，同時也會請劇團繼續到國小以趣味的方式推廣勞動法令觀念。