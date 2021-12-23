新人王全國花式調酒推廣賽因受疫情影響，12、13屆今年一起舉辦，永平工商調酒社勇奪雙冠王、1亞軍及1季軍，學生們有的是第一次參加大型比賽，憑藉賽前辛勤訓練勇奪好成績，大家得到大獎後也不因此驕傲，表示將繼續努力期盼以花式調酒為國爭光。

第12屆賽事由旅遊事務科三年級鄧承恩、邱雅婷，在16名參賽者中奪得冠軍與季軍。鄧承恩說，自己原本是個害羞內向的宅男，選擇加入調酒社，別人都在讀書或是玩樂，自己在賽前每天得練11小時，最大收獲提升自己自信心敢於面對舞台下觀眾。邱雅婷則是花式調酒選手中少數的女生，她說練習時常摔破酒瓶割傷手，但想做和別人不一樣的事堅持不放棄，比賽時台下有許多調酒前輩都為她大聲歡呼，辛苦也值得。

第13屆則是二年級葉子暘、黃博敘獲得冠軍及亞軍，且都是第一次參加大型賽事就有好成績。他們說，花式調酒講究流暢度、難度及整體性，第一次參加大型比賽難免緊張，尤其台下觀眾都是調酒界厲害的前輩，所以賽前把每一次練習都當作正式比賽戰戰兢兢，而調酒動作也會和學長姊研究討論，克服心理緊張壓力才有好成績。

值得一提的是，來自馬來西亞就讀永平工商僑生建教班的鄭文添，也利用課餘時間加入調酒社，今年也獲新人王三年級組第4名。