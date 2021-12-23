台南市政府23日於南瀛綠都心公園舉辦「三年有成·防疫第一」感恩表揚活動，市長黃偉哲到場表揚250位防疫有功人員，黃偉哲表示，疫情要加零，建設不能加零，台南市優化大新營道路橋梁及水利設施，已投入逾70億經費，鄉親都十分有感，各項基礎建設都逐步落實中，提高市民的生活品質。

今日活動除了頒獎表揚防疫有功人員，現場由地政局長陳淑美代表南市府向市民鄉親說明近3年來溪北亮點施政建設及市政成果。市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳等皆到場共襄盛舉。

市府表示，台南近3年在大新營地區投入57.21億元辦理10件新闢道路及拓寬工程、7座橋梁興建及改建，38件路平專案，道路改善長度達91.66公里；農漁水路改善相關經費及修繕長度皆為全國第一，近3年在大新營地區投入7.563億元，改善農路238.09公里、水路46.706公里、漁路0.23公里。

治水防洪方面，南市府近3年在大新營區共投入12.73億元，辦理2件抽水站新建及機組更新、84件排水治理工程，共減少淹水面積達700公頃，工程更兼顧治水防洪與景觀優化，打造親水、淨水兼顧防洪安全的水利設施。

南市府於2019年至2021年在溪北共計辦理84件活動中心及辦公廳舍工程，其中爭取內政部前瞻補助計畫經費3億1826萬元，台南市因執行率良好，今年成功爭取內政部前瞻補助17案，共11億8942萬元，將於明年起陸續執行。

此外，新營公3公園、鹽水水岸公園、新營長勝公園、新營鐵道地景公園等已開發完成，加上《斯卡羅》、《俗女養成記》帶動岸內糖廠影視基地、後壁俗女村成為夯劇打卡熱點，大新營地區躍然成為台南新興旅遊熱區，未來南瀛綠都心公園及鹽水公20特色公園將再分別興闢全民運動館和特色遊戲場，可望為溪北增添優質運動及休憩場所。