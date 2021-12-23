泰嘉開發董事長呂金發父子檔一同打造全新的「泰嘉2.0」。（柯宗緯攝）

泰嘉開發董事長呂金發強調，要讓首購、首換族也能買得到由國際團隊所設計規畫的好房子，享受高品質的生活。（柯宗緯翻攝）

高雄起家的「泰嘉開發」近年轉往台南推案有成，公司成立迄今11年，2022年起將進化為「泰嘉2.0」，宣布將以跟國內外知名建築設計團隊合作為主，首件推案「泰嘉璞日」近日動土，與國際知名日本丹下憲孝合作，備受各界關注。

泰嘉以「水」系列共推出25場大樓個案，預計今年12月31日進場VIP銷售的泰嘉九份子七期「泰嘉璞日」，由日本知名建築師丹下憲孝設計，基地位置面對嘉南大圳1009坪雙面臨路角地，強調首次將國際團隊帶進府城，整體規畫方向都是以國際視野、在地思惟為主軸，堪稱南台灣最有看頭的建案之一。

泰嘉開發董事長呂金發強調，放眼台北、台中個案，若要找國際團隊合作，總銷動輒上百億，至少也要50億，但高質感生活不應只有豪宅上百坪，或是每坪單價要1、200萬的客層所獨享。

呂金發指出，「泰嘉璞日」總銷僅20億，全部142戶，而且是規畫首購與首換產品，坪數33至54坪，卻願意使用國際建築團隊建案，可說是全台第一個。3至4房，合宜的格局，要讓首購、首換族也能買得到由國際團隊所設計規畫的好房子，享受高品質的生活。

這次也是泰嘉首度跟國際團隊合作，呂金發將「溝通窗口」重責大任將給兒子呂維哲負責，呂維哲從美國知名大學Pratt建築系畢業。主要溝通有三個面向，首先是本案因總銷小，高設計成本的占比，其次是在這波營建成本高漲，要在造價上如何在供需價量取得合理性，最後則是堅持「泰嘉璞日」要融合地景環境，打造本案成為地標性建築。