韓國政府23日表示，將從明年1月起依次釋出317萬桶儲備原油。

美國近期要求韓國、中國、印度和日本等主要石油消費國釋出原油儲備，抑制國際油價持續上漲。11月23日，韓國政府決定參與美國提議的共同釋放石油儲備計劃，與國內石油公司協商並考慮到按政府石油儲備計劃預計銷售規模後作出上述決定。

此次釋放的石油儲備佔儲備總量的3.3％。韓國政府表示，國內原油儲備量可以滿足國際能源機構（IEA）規定的供國內消費103天的標準，因此這次釋放部分儲備原油不會影響到緊急狀況下的國內石油供應。