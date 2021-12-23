台北市9月起於5所國中試辦衛生棉普發計畫，預計試辦1學期，明年更砸下6100萬預算，要透過台北酷課雲APP，全面提供國中女生每月200元的補助，遭議員質疑試辦範圍太小，未考慮女孩初經時間，應擴及國小才對，還批評這成為台北市長柯文哲替副市長黃珊珊輔選下屆市長的策略，因此決議先暫擱此預算，要求教育局與社會局再協調。

為推動性別平等，北市府8月26日宣布與生理用品品牌合作，於北市5所國中供應生理用品，在今年9月1日開學至明年1月推行，試辦一學期，將在廁所放置月經盒，無限量提供一般、量多型日用衛生棉給提供師生使用，估計1522人受惠。

為擴大此計畫，北市現已編列6100萬預算，預計明年全面補助國中生理用品，教育局長曾燦金指出，計畫推動後，預估受惠者將達3.1萬，方式是將200元的酷碰券，發送至學生的酷課雲APP，學生能在手機上直接下載電子票券，再前往指定商店領取，目前還在尋找通路。

民政委員會今審查相關預算，市議員王浩怒斥市府毫無性平觀念，因為台北市青少女初經平均年齡已降到10歲，相當於小學4、5年級，但普發衛生棉政策卻只限於國中，試辦範圍明顯過小，根本是鋸箭法的福利政策，難道國小生都該死嗎。

王浩直言，台北市長柯文哲批評議會普發有配套的敬老金，卻對自己的政策不聞不問，他認為這根本是即興式預算，沒有法源依據，儼然成為柯文哲替副市長黃珊珊輔選下屆市長的策略，怒斥這種大沙豬男人所訂的方案，簡直極粗糙之能事。

教育局長曾燦金指出，此案概念源自於月經平權，認為女生生下來就要多花這筆錢，參考世界各國的做法後，發現有些從免稅角度著手，如肯亞、加拿大等，後來2018年蘇格蘭率先在全國廁所或學校廁所要提供。

曾燦金表示，台北市從9月試辦普發衛生棉至今，經討論、收集資訊後，預計明年2月11日國中開學後，會展開校內宣導期，3月計畫會正式上路，北市不分公私立的國中女生都能受惠。至於是否會再擴大，他則說要視情況，看看是否要延伸至國小或是高中職女生。