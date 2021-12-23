素有「科技女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood），旗下旗艦基金ARKK今年以來跌逾20%，比去年暴賺的表現天差地別；伍德周五（17日）在網站上的發文，預測旗下的ARK創新ETF未來5年的年均複合成長可達到4成。不過即便是股神巴菲特的波克夏海瑟威年均複合成長均維持2成左右，因此這大膽的預測也引發華爾街不小的質疑聲浪。

伍德旗下旗艦基金ARKK為去年美股表現最佳的投資基金，然而在通膨維持高檔的隱憂，以及市場對升息預期的情緒打擊下，今年迄今已經下跌約24%，遠遜於同期標普500指數上漲24%的表現。

儘管如此，伍德仍對自己的投資戰略極具信心，認為目前只是碰到ARK曾面臨的問題而已，如同當初大舉買進特斯拉、比特幣不被市場看好，但最後兩者漲幅均達約1000%。

外媒報導，伍德以其堅定的投資理念和大膽的營銷而聞名，儘管ARK歷經嚴重虧損，但對自己投資戰略的信心只增不減，17日在網站上大膽預測，「我們估計ARK能夠於未來5年內實現40%的複合年均成長率」。

不過這卻引來華爾街大批分析師的質疑聲浪，資管機構Miller Tabak + Co首席策略師Matt Maley表示，她為自己設定這麼高的標準，著實非常奇怪，華爾街就是一場預期遊戲，她為自己設下這麼高的標準，並不是一個好的策略。

財經媒體ZeroHedge則稱一直以來對她的選股策略感到困惑，似乎想參與每一家公司IPO、每一家估值過高的話題企業，甚至是帶有不當行為、收入不穩定的企業。ETF分析師Eric Balchunas也認為，大多經理人都無法保證獲利，更何況「絕對獲利」，她為自己設下這麼高的表準，似乎是個營銷錯誤。