國立中山大學南區促進產業發展研究中心、台灣微軟及資策會共同投入科技新創輔導加速與培育，預計2022年啟動。（柯宗緯翻攝）

中山大學南區促進產業發展研究中心、台灣微軟及資策會近日於高雄「亞灣新創園」舉辦合作簽署儀式，此次合作將以微軟的雲端服務為核心、微軟加速器的推動機制為主體，由中山產發中心協助整體輔導運作，預計於明年正式啟動，以嶄新的佈局及機制深耕南台灣，共同扶植亞灣新創量能成長茁壯。

該簽署儀式由中山大學產發中心主任林根煌、台灣微軟公司總經理陳仲儒及資策會副執行長蕭博仁簽署MOU，中山大學校長鄭英耀、經濟部中小企業處主秘謝戎峰及高雄市副市長羅達生等人共同見證此一重要里程碑。

中山大學校長鄭英耀表示，中山做為研究型大學標竿，在「南方崛起」的戰略中積極發揮學研能量，除培養許多電機、資訊、通訊的優秀人才，投入第三代半導體生長技術研發、建置5G校園實驗場域，協助學生與產業界無縫對接。

中山大學產發中心主任林根煌表示，近年來微軟積極推動雲端服務，並建立全球合作夥伴。期待在國際大廠的投入下，透過豐厚資源與經驗的挹注，協助新創團隊提升產業技術能量、與微軟全球生態系夥伴對接，進一步拓展國際市場。