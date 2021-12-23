高雄市推動居住正義，除了將與中央合作，興建10500戶社宅，也將放寬、擴大租金補貼，只要在高雄市無自有住宅，每人每月平均所得低於最低生活費3倍，估約40023元，在比全國條件寬鬆之後，將可增加1萬個名額，青年已婚家庭每月可獲得3200元的租金補貼，同時，提供市民首購低利貸款、以及課徵囤房稅，「住租買課」四管齊下。

國家住都中心三民區明仁好室社會住宅，23日動土，陳其邁指出，推動居住正義，要有多元配套的政策工具，包括「住租買課」，其中，「住」的部份，全力興建社會住宅，「租」的部份則是擴大青年租金補貼，「買」的部份，則提供市民首購低利貸款，並且「課」徵囤房稅，四個管道的政策同時推動。

陳其邁表示，推動產業轉型和落實居住正義，這兩項工作，高市府都責無旁貸，首先，高市府已和國家住都中心合作推動1萬戶社會住宅，並已陸續動土興建，預計3到4年後，即可完工營運。

其次是，高市府將運用囤房稅增加的稅收，用於擴大青年租金補貼，減輕初入社會及育兒家庭的租屋負擔，再則對於有購屋計畫的青年，高市府請高雄銀行提供貸款期間最長40年、利率最低1.31％起的房屋首購低利貸款，最後則是，高市府已預告修正的「高雄市房屋稅徵收自治條例第四條、第十三條」，也就是「囤房稅」機制）針對高雄市非自住用房屋，按差別稅率課徵房屋稅。

高雄都發展局長吳文彥指出，高雄市幅員廣闊，家住郊區的年輕人到市區工作，往往需要就近在市區租屋，但，現行內政部每年開辦的租金補貼，補貼資格，限同戶籍親屬無自有住宅，如與持有住宅的父母同戶但在外租屋者，即不符合規定；另外，家戶每人每月平均所得限額為最低生活費2.5倍（33353元），因條件較為嚴格，估計高市有租屋需求的青年族群，大約只有30％受惠。

因此，他說，高市府決定擴大放寬申請租金補貼的資格條件，只要設籍高雄市的青年家庭，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的2.5倍提高到3倍（40023元）、且只要申請人、配偶與戶內小孩，在高雄市無自有住宅，並有租屋事實即可申請，預計放寬後，可擴大照顧約10000戶。

吳文彥表示，擴大青年租金補貼，補貼金額分成單身、已婚家庭及育兒家庭3個級距，每月分別補貼2000元、3200元、以及3400元，預計補貼12期，所需經費在「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正通過後，再併同內政部租金補貼申請時間實施。