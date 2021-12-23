三大事業穩定出貨，長興（1717）自結11月稅前盈餘2.72億元，前11月稅前盈餘42.11億元，年增41.01％，每股稅前盈餘3.4元。長興指出，目前原物料價格走跌趨勢有利毛利率穩定回升。特用材料、電子材料穩定成長，將增加產能因應市場需求。

此外，永光（1711）11月營收年增27％，自結稅前淨利2590萬元；前11月營收年增21％，營業淨利5.31億元，年增300％，稅前淨利5.8億元，年成長193％。對照股本54.77億元，每股稅前盈餘1.06元。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；其中PCB相關電子材料有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)。生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共23個，並在高雄、大陸蘇州設立研發中心，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，深耕材料產業，開發高端產品應用。

長興指出，11月工作天數回復正常，三大事業單位表現亦較上月回穩，十一月電子材料事業單位出貨顯著增長，帶動整體營收回升。近期國際油價回穩，原料成本下降，整體平均毛利率略有提升，惟年末季節性費用增加等因素，影響11月單月稅前盈餘表現與上月持平，累計前11月稅前盈餘仍然大幅成長。

永光11月因應原料上漲及運費高漲調整價格，尚有部份舊價訂單仍未反應，加上產品銷售組合差異影響，單月自結營業淨利2522萬元，稅前淨利2590萬元，年減31％。

看好半導體、顯示器產業成長空間，永光持續開發下世代製程所需的功能性電子化學品，並開發出抗UVC水性塗料專用的光安定劑。