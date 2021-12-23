「屎溝墘客廳」社團發起跨年夜敲鐘祈福，今年有10家廟宇參加。（中西區公所提供／程炳璋台南傳真）

跨年除了參加各縣市的演唱會，一起倒數看煙火，現在有更溫馨的選擇，台南市民間社團3年前小規模發起到寺廟敲鐘祈福跨年，今年已凝聚10間廟宇共識加入，民眾可一改喧鬧跨年方式，選擇到寺廟敲響鐘聲，為新年祈福。

台灣數十年來學著西洋模式，每逢跨年，各縣市舉辦跨年晚會，民眾一起聚集倒數，燃放爆竹煙火迎接新年，台南市「屎溝墘客廳」社團3年前默默發起「敲鐘祈福」跨年活動，一改民眾聚集歡度方式，跨年前一刻子時（11時15分），由各家廟宇敲鐘108下，民眾拜拜祈福，迎接新年。

台南市被稱為眾神之都，擁有近2000家寺廟，是全台寺廟最密集的城市，這項活動舉辦卻不順遂，一開始僅有3家廟宇響應，去年增至9家廟宇，跨年夜臨時遇上疫情肆虐，只好改為網路直播。

今年有10家廟宇參加，包括「祀典大天后宮」、「五帝廟」、「 東嶽殿」、「馬公廟」、「崇福宮」、「普濟殿」、「集福宮」、「聚福宮」、「鄭成功祖廟」、「濟福宮」，全數集中在中西區，主辦單位想藉常年舉辦，轉變民眾跨年夜的慶祝方式。

活動發起人為「屎溝墘客廳」廳長蔡宗昇與筑馨居老闆周榮棠，2人各是1家寺廟委員，同時各經營1間民宿，兩人希望更多民眾響應以東方傳統方式來度過跨年夜。

「屎溝墘客廳」對這項活動發出願景，盼未來跨年夜的子時，全台南市的寺廟都在信徒敬拜下，同時敲鐘，傳遍大街小巷，用祈福的鐘聲取代鞭炮聲，成為台南特有的文化特色。