大陸官方要求藝人直播主在年底前進行稅務自查， 資誠建議3個因應策略。（shutterstock）

近期大陸知名帶貨主播薇婭因隱匿、轉換收入，虛假申報所得，被杭州稅務機關罰款繳納13.41億元人民幣的天價稅金。隨後22日包含北京、上海、廣東等多地，紛紛公告要求明星、網路直播主在2021年底前向稅務機關主動報告自查。

對大陸要求的稅務自查，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅建議，可運用3個因應策略。首先是重新審閱過去演藝經紀合約，避免被認定有陰陽合約；第二是重新梳理收入與成本組成，檢查是否有不恰當的利潤；最後善用「首違不罰」的行政裁罰寬免政策，為自身爭取較低的稅務影響。

徐丞毅表示，今年初大陸中共中央辦公廳、國務院辦公廳已發布《關於進一步深化稅收徵管改革的意見》，針對高收入／高淨值者利用「稅收窪地」（如霍爾果斯給予較低所得稅率的優惠）、「陰陽合約」（將一個交易拆解成兩個不同合約其中一份對內，另一份作為外部申報納稅）來逃避應納稅款的行為，進行一連串稽查。

過往有些名人通過設立工作室，大多以個人獨資或合夥形式，將應繳納3％到45％的個人綜合所得稅轉換為工商經營所得，並適用5％到35％的稅率納稅。

此外，還利用大陸的「稅收窪地」政策，按服務業核定的行業利潤率10％納稅，並再享受當地財政返還，將實際稅負率降低到不到1％。這種過度的稅務規劃一旦被稅務機關認定為逃稅罪，除恐按45％最高級距稅率課稅，還面臨50％到5倍的罰款，以及每日萬分之5的滯納金；若拒不繳稅且逃稅情節嚴重者，則恐處3年以上7年以下有期徒刑。

徐丞毅也提醒，大陸行政處罰法給予「首違不罰」的行政裁罰寬免政策。當納稅人初犯「首違不罰」事項清單事由，且危害後果輕微，在稅務機關發現前主動改正或責令期限改正的期限內改正的，不受行政處罰。

若這些名人僅犯「首違不罰」事項清單中列舉的資料報送、納稅申報或票證管理等輕微違法行為，則可多爭取降低裁罰。