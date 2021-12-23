中央選舉委員會於今召開委員會議，審定全國性公民投票案第17案至第20案公民投票案投票結果，並於同日依法公告投票結果，四案公投均不通過。

根據依公民投票法第31條規定「公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢七日內公告公民投票結果，並通知提案人之領銜人」。

中選會指出，全國性公民投票案第17案至第20案，投票權人數均為1982萬5468人，第17案重啟核四公投有效票數為806萬7206票，同意票數為380萬4689票，不同意票數為426萬2517票，有效同意票未多於不同意票，投票結果為不通過。

第18案反萊豬公投有效票數為806萬7757票，同意票數393萬6386票，不同意票數413萬1371票，有效同意票未多於不同意票，投票結果不通過。

第19案公投綁大選公投，有效票數為807萬1920票，同意票數有395萬1677票。不同意票數有412萬243票，有效同意票未多於不同意票，投票結果不通過。

第20案珍愛藻礁公投，有效票數為806萬4635票，同意票數390萬1171票，不同意票數有416萬3464票，有效同意票未多於不同意票，投票結果不通過。

中選會表示，除依法公告投票結果，並將不通過之第17案、第18案、第19案及第20案投票結果分別函知該案提案人之領銜人黃士修、林為洲、江啟臣及潘忠政。