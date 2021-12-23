每年年終，由《藝術家》雜誌舉辦的「十大視覺藝術新聞」與「十大公辦好展覽」公布票選結果，今年度以黃土水的《甘露水》重見天日獲選為十大藝術新聞第一名；十大公辦好展覽，則由巡迴北、中、南三座美術館的《奈良美智特展》奪魁。

今年為文協百年，台灣藝術界先鋒黃土水名作《甘露水》，從入選帝展到隱於世數十年，今年得以修復後捐贈文化部典藏，被選為年度最重要新聞，映照台灣跌宕的百年歷史具指標意義。同樣盡顯台灣藝術百年光華的，是票選為第5名的「順天美術館藏品歸鄉於國立台灣美術館首次展出」。2019年自美國順天美術館返鄉的這品藏品，讓在台灣的觀者能從每一個畫家筆下看見不同時代的台灣風貌。

持續延燒的新冠肺炎疫情今年5月帶來前所未有的日常衝擊，使得台北市公有場館因此大休館，與奇美博物館推出全新線上常設展暨資料庫網站「窺物誌」為疫情下的特殊風景而並列為票選第4；文化部上時發行藝FUN券補助藝文界，且於2020年12月31日使用率超過97％則為票選第9名。

2021年十大公辦好展覽票選結果，由「奈良美智特展」獲得票選第一名，其在關渡美術館、高雄市立美術館與臺南市美術館三地巡迴展出，不僅吸引不同地區的觀者前去觀展，增加曝光度與討論話題，於三個場域逐次遞增展品與因應展場空間的場地規畫也為展覽帶出新意，提昇再訪的可能性。

同樣活躍於國際舞台的日本當代藝術家塩田千春，自2019年於東京森美術館推出生涯規模最大的個展時便受到不少觀眾矚目，於台北市立美術館舉辦的國外首檔巡迴展《塩田千春：顫動的靈魂》獲票選第五名，展出的大型裝置作品或以黑色、紅色細線纏繞包裹行李箱與船等物件及其周圍空間的展陳方式，創造討論熱度，預約看展名額也時常額滿，足見台灣觀者對國際藝術家動向及展覽的關注。