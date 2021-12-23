美感教育結合公益，國立台東女中師生贈送阿尼色弗兒童之家院童手染布抱枕，在寒冷的冬季為院童增添暖意。（蔡旻妤攝）

美感教育結合公益，國立台東女中師生往年耶誕節前夕都會準備親手設計的彩繪鞋贈送阿尼色弗兒童之家院童，不同以往，今年結合了手染布新課程，學生運用各項技術製作紮實美觀的抱枕，在寒冷的冬季為院童增添暖意；台東女中校長王垠說，像是給予孩童們愛的抱抱。

阿尼色弗院童每年最期待的耶誕禮物就是1雙精緻又獨特的彩繪鞋，由台東女中康毓庭老師發起的公益捐贈邁入第5年，美術班學生今年學習「手染布」新課程，運用絞染、縫染技術，製作一個個色彩鮮豔、觸感紮實的溫暖抱枕，讓每位收到的院童都愛不釋手。

康毓庭表示，「抱枕我自己都很喜歡，希望小朋友們也會喜歡。」她說，今年的耶誕禮物不缺席，但特別想來點不一樣的，因此突發奇想改送冬天最適合的染布抱枕，除了有學生們手作的心意，枕心也請廠商特別訂做，力求紮實飽滿，抱起來有滿滿的幸福感，讓院童在天冷時感受暖意，疲憊時能夠倚靠。

阿尼色弗院長呂立漢指出「以前送鞋子很實用，今年送抱枕更溫暖。」，他感謝東女師生每年的用心，將愛分享給院童，感受到溫情滿人間，也讓孩子們看到人性的真善美。王垠說，就像學生在耶誕節前夕給院童一個愛的抱抱。