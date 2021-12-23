德翔海運擴充船隊擁抱多頭行情，尤其加碼提高自有船舶比例，12月追加訂造兩艘2900TEU貨櫃船，預定2023年起陸續交船，及追加訂造兩艘7000TEU貨櫃船，預定2024年起陸續交船。

德翔目前經營航線已達44條，營運船隊52艘，總運力為11.2萬TEU，其中自有船艘數於今年底已達26艘，若計入建造中船舶，未來自有船舶將達52艘。

德翔向馬尾造船廠追加訂購的兩艘2900TEU貨櫃輪，今（23）日在德翔台北總部由總經理涂鴻麟代表與馬尾造船廠舉辦追加訂購貨櫃船視訊簽約儀式。

另外，德翔向文沖船廠訂購的第三艘2700TEU貨櫃船已於20日開工，由德翔海運廣州總經理虞璐代表出席開工儀式。同日德翔向馬尾船廠訂購的八艘1100TEU貨櫃船的前三艘開工，由德翔海運廈門總經理吳吉錡代表出席開工儀式。

除了積極擴充船舶運力，德翔也逐步提高自有櫃比例，降低營運成本，今年新增置貨櫃總計9.73萬TEU，其中36％為自購，總營運貨櫃量將達28.5萬TEU。