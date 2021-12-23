在中國大陸近期的嚴格監管以及「雙減」政策高壓下，大陸許多國際學校運營受阻，不少學校和培訓機構的外籍教師也紛紛離開，線上授課也大量被取消。雖然大陸教育業者認為這只是政策上的調整，但國外教育界人士認為是源於中國政府加強意識形態監管的政策所致。

《美國之音》指出，深圳的雙語國際學校「太子灣實驗部」（The Bay Academy），已宣佈將於明年7月停辦，另一家停辦的國際學校哈羅禮德國際學校，已停止招生。不久之前，英國著名的威斯敏斯特公學（Westminster School）也宣佈在成都的學校結束運營。

報導引述中國長期研究教育問題的21世紀研究院院長熊丙奇說，中國的法律一直規定，外資不得進入九年義務教育領域，義務教育不能引進國際課程和國際教材。老早就有這個規定，只是現在嚴格落實政策而已。

《美國之音》指出，到今年5月，英國有91所學校在華運營，還有43所正計畫開辦，過去一年間學費上漲了5.7%。但9月起中國開始嚴格管控國際學校辦學，禁止使用國外教材和課程、領導層必須加入中國代表，以及不得盈利等等。

在YouTube上發表「公子時評」的頻道主持人公子沈認為，嚴格管控將造成教育的「中西脫鉤」，這是基於中國政治和經濟上的需求，未來可能會變成主動的去抵制西方的文化。

位於北京的教育諮詢機構「問創」（Venture Education）的創始人之一費舍爾（Julian Fisher）認為，目前遇到問題的也就6家英國學校，這和上百家外國學校的大市場比起來，只占很小比例。現在國外認為中國在教育上有單一化的傾向並且和西方意識形態針鋒相對，這種想法可能太主觀了。

中國近期的「雙減」（減輕課業負擔與校外培訓）政策給校外培訓機構帶來了毀滅性的打擊，不少培訓機構的外籍教師大批離開中國。身在國外的外籍教師線上外語課也在逐漸減少甚至消失。

報導說，時評人公子沈認為，這一切背後的目的是為了加強意識形態控制。另外，外籍教學的線上即時互動課程也被改為錄製，這是想要對外籍教師嚴格把關，要求外教要有從業經歷和背景，因為很多機構對外教資格審查很不嚴格，導致一些亂象。其次則是洋外教在教學過程中涉及到一些不符合中國法律的教學內容，因此對外教進行嚴格限制。

分析人士稱，過去中國的教育部長曾經講過，有西方價值觀的教材不能進入中國的校園。現在光禁外國的教材是不夠的，還要禁外國的教師。問創教育諮詢機構的費舍爾表示，很多外籍教師心情受影響，可能有高達70%的外籍老師打算離開中國去別的國家。

費舍爾說：「因為中國有著世界上最好的國際學校和教育環境，對外交流一直也都充滿活力。這些老師有的在中國已經待了十多年，都很喜歡這個國家和這裡的學生，但現在的情況他們已經不想再待下去了。」